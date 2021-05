Martyna Gliwińska weszła do show-biznesu dzięki związkowi z Jarosławem Bieniukiem. Ich relacja była bardzo burzliwa, wielokrotnie schodzili się i rozchodzili. W końcu podjęli decyzję o definitywnym rozstaniu. Nie byli razem, gdy okazało się, że Martyna jest w ciąży. Nie wrócili do siebie, ale oboje angażują się w opiekę nad Kazikiem. Kontakty Gliwińskiej i Bieniuka do tej pory budzą zainteresowanie. Projektantka wnętrz wreszcie dała okazję fanom, by pytali o to, co ich ciekawi.

Zobacz wideo Rodzice wspólnie świętują urodziny Kazika

Martyna Gliwińska o relacji z Jarosławem Bieniukiem

Gliwińska urządziła Q&A, a wiele pytań dotyczyło macierzyństwa i relacji z byłym partnerem. Dla dobra dziecka dogadali się w sprawie opieki nad synem, chłopiec często widuje się z tatą, choć na co dzień mieszka z mamą. Taką sytuację ułatwia fakt, że mieszkają oni dość niedaleko siebie.

Jednak mimo wszystko Martyna nie jest zwolenniczką naprzemiennej opieki, o czym napisała ze szczerością:

Wychowywanie dzieci a opieka naprzemienna - brzmi pytanie fana.

Ciężki temat... Jeśli chcesz poznać moje zdanie, to nie jestem za opieką naprzemienną. Uważam, że dziecko powinno mieć jeden dom, pokój, łóżko i świadomość "przynależności". Oczywiście każdy przypadek jest inny i to, co najważniejsze to to, żeby kierować się dobrem dziecka a swoje potrzeby odłożyć na bok - odpowiedziała.

Martyna Gliwińska odpowiada na pytania fanów Screen z Instagram.com/ martyna.gliwinska

Kolejnym wątkiem, który interesuje obserwatorów Martyny, jest to, co sądzi o tym, że Bieniuk znalazł nową partnerkę. Przypomnijmy, że były piłkarz od kilku miesięcy spotyka się z modelką Zuzanną Pactwą, z którą tworzy zgrany związek.

Jak znosisz fakt, że ojciec Kazika znalazł sobie już inną partnerkę, zostawiając ciebie z dzieckiem?

Ojciec Kazika nie zostawił mnie z dzieckiem. Nie byliśmy już parą, gdy byłam w ciąży. Każdy ma prawo do szczęścia. Mam nadzieję, że je w końcu znajdzie - odpisała dosadnie i stanowczo.

Martyna Gliwińska odpowiada na pytania fanów Instagram.com/ martyna.gliwinska

Padło też pytanie o to, dlaczego rozstała się z Jarosławem Bieniukiem. Tu jednak Martyna Gliwińska poprosiła, by więcej nie zadawać jej pytań tego typu. Podkreśliła, że nigdy na nie nie odpowie, bo ten cykl nie jest dla sensacji.

Martyna Gliwińska odpowiada na pytania fanów Screen z Instagram.com/ martyna.gliwinska