Potwierdziły się przypuszczenie fanów - Ania i Czarek z "Love Island" nie są już razem. Celebryci poinformowali o tym na instagramowym koncie kobiety i przeprosili widzów, którzy mogą się czuć zawiedzeni.

Fani "Love Island" od dłuższego czasu podejrzewali, że po zakończeniu randkowego show relacja Ani i Czarka nie przetrwała. Co więcej, niektórzy twierdzili, że uczucie, jakie rzekomo połączyło ich w programie, mogło być udawane. Wszystko przez brak aktywności pary w mediach społecznościowych. Wydawało się bowiem, że obecnie każde z nich żyje swoim życiem.

Kilka dni temu internauci dopytywali Anię o partnera - uczestniczka "Love Island" przyznała, że Czarek przebywa w Warszawie, a sama przyjechała do rodziny na Śląsk. Jej odpowiedź dała do myślenia, ponieważ wciąż nie wyjaśniła, co łączy ją z celebrytą. W niedzielę jednak uczestnicy spotkali się i nagrali dla fanów wideo, na którym potwierdzili, że ich związek to przeszłość.

Uważam, że należą wam się wyjaśnienia. Dużo osób do nas wypisuje, prywatnie, w komentarzach - zaczęli na InstaStories.

Najczęstszym argumentem dotyczącym rozstania par powstałych na oczach widzów jest to, że "życie wszystko weryfikuje". Tak było i tutaj.

Po pierwsze - chciałam zaznaczyć, że będąc w programie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Życie zweryfikowało jednak wiele spraw. My nie dodawaliśmy zdjęć, nie obnosiliśmy się z pocałunkami i przytulasami. Czarek wie, że taka jestem. Chcieliśmy powiedzieć, że nie jesteśmy ze sobą, ale zostajemy na stopie przyjacielskiej. Kto z was nie przeżył rozstania? Tak czasem życie się układa.

Ania zaznaczyła, że pomoże Czarkowi w poszukiwaniu odpowiedniej dziewczyny.

Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mieli kontaktu, szukamy ci dziewczyny Czarek. Brunetki, wysyłajcie CV.

Ona jednak sama nie zamierza się w najbliższym czasie z nikim wiązać.

A tobie bruneta... - dodał Czarek.

Ja chyba nie chce już... - stwierdziła nieśmiało.

Na końcu obydwoje podziękowali fanom, którzy trzymali za nich kciuki.

Wiem, że wielu z was na nas głosowało, dziękujemy za wszystkie głosy i za to, że wierzyliście, byliście z nami i przepraszamy, że was zawiedliśmy. Mamy nadzieję, że to zrozumiecie. I co? Lecimy dalej - powiedzieli wspólnie.

