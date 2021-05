Do grona gwiazd, które otwarcie przyznają się do operacji - nie zawsze udanych - należą m.in. Paula Tumala i Blanka Lipińska. Kto jeszcze może nie być do końca zadowolony z efektów?

Gwiazda serialu "Miasteczko Twin Peaks" przesadziła z operacjami. Teraz jej wygląd niepokoi

Paula Tumala

Paula Tumala przyznała, że poddała się korekcie pośladków - nie była jednak zadowolona z efektów zabiegu i musiała go powtórzyć w innej klinice.

Miałam po prostu kiedyś nieprzyjemny zabieg, z którym do tej pory się borykam. Moje ciało uratował doktor z Poznania. Piersi nie robiłam, to co innego można robić, pośladki - powiedziała wówczas.

Paula Tumala KAPIF.pl

Blanka Lipińska

Blanka Lipińska należy do niewielkiego grona gwiazd, które szczerze przyznają się do poprawiania urody. Jednym z takich zabiegów było wycięcie torebek tłuszczowych z policzków. Mimo że cieszy się, że to zrobiła, teraz pokazała skutki w postaci obwisłej skóry w okolicach szyi.

Blanka Lipińska instagram.com@blanka_lipinska

Tori Spelling

Od kiedy wyemitowano pierwszy odcinek "Beverly Hills 90210", minęło ponad 30 lat. Nic dziwnego, że znana z serialu aktorka, Tori Spelling, zmieniła się. Jednak tu nie tylko czas wpłynął na jej wygląd. Przede wszystkim niezbyt udane zmiany zafundowała sobie sama. Nie chodzi tylko o twarz, ale i o biust, a dokładniej o niewłaściwie dobrane implanty, które sprawiły, że po jakimś czasie na klatce piersiowej gwiazda pojawiła się wklęsła dziura.

Tori Spelling East News

Tori Spelling była gościem na rozdaniu nagród Nickelodeon Kids' Choice Awards. Uwagę przykuwała jej odmieniona (po raz kolejny) twarz. Opuchnięte policzki, nienaturalnie gładkie czoło i większe usta - widać, że znów zainwestowała w zmiany. Tylko czy dobrze zrobiła? Jej zdjęcia z przeszłości są najlepszym dowodem na to, że Spelling jest podręcznikową wręcz ofiarą operacji plastycznych. AP/EastNews

Donatella Versace

Donatella Versace przeszła w swoim życiu niejedną operację plastyczną. Niestety, liczne interwencje chirurgów nie poprawiły wyglądu projektantki. Wprost przeciwnie, sprawiły, że przestała przypominać siebie. To przede wszystkim wieloletnie stosowanie botoksu, który wywołał na jej twarzy nieodwracalne skutki.

Donatella Versace Bulls/ AP

Lara Flynn Boyle

Lara Flynn Boyle, aktorka znana z "Miasteczka Twin Peaks", w swoją urodę zaczęła ingerować już kilkanaście lat temu. Mimo że twierdziła, że zależy jej jedynie na subtelnych zmianach, wcale na nich nie poprzestała. Albo raczej przesadziła - wieloletnie stosowanie botoksu i powiększanie ust sprawiły, że podobnie jak Donatella, dziś nie przypomina siebie.

Lara Flynn Boyle, gwiazda dawnego 'Miasteczka Twin Peaks', chcąc zatrzymać czas, zrobiła ze swoją twarzą coś strasznego. Szkoda... East News

Renée Zellweger

Wraz z pierwszymi poważnymi sukcesami Renée Zellweger zaczęła eksperymentować z chirurgią plastyczną. W ostatnich latach częściej niż o jej rolach filmowych mówiło się o "nowych twarzach". Największy szok aktorka wywołała w 2014 roku, gdy pojawiła się na rozdaniu nagród "Elle Women".

Ostatnie wypowiedzi aktorki świadczą jednak o tym, że sama miała świadomość błędów i już nie zamierza ingerować w swoją urodę.

Renee Zellweger EASTNEWS, AP

Iwona Węgrowska

Iwona Węgrowska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych polskich gwiazd. Szczególnie przykuwające uwagę są jej odważne stylizacje i zoperowany biust. Wokalista ewidentnie przesadziła z rozmiarem i po czasie doszła do wniosku, że to nawet dla niej za dużo. Po urodzeniu córki postanowiła nieco złagodzić swój wizerunek, a pierwszym etapem była właśnie operacja zmniejszenia biustu.

Iwona Węgrowska Kapif.pl

Tara Reid

Tara Reid, aktorka znana z "American Pie", stała się fanką medycyny estetycznej, a jej efektów nie można w tym przypadku zaliczyć do udanych. To nie tylko nieproporcjonalny biust, ale też zabiegi na ciało.

Miałam modelowanie sylwetki, ale wszystko poszło źle. Mój brzuch stał się pomarszczony i pękaty - mówiła kilka lat temu w "Closer".

Na szczęście niepokojący wygląd aktorki to już przeszłość. Wydaje się, że doszła do wniosku, że nie warto ingerować w swoją urodę, a na pewno nie tak inwazyjnie jak kiedyś.

Tara Reid East News

