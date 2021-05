Marta Manowska jest znana widzom za sprawą prowadzenia popularnych programów telewizyjnych: "Rolnik szuka żony", Sanatorium miłości" oraz "The Voice Senior". Zawsze wspiera uczestników w podejmowaniu decyzji, a jej spokój i ciepło sprawiają, że bardzo łatwo się przed nią otwierają. Taki obraz Manowskiej mogą mieć fani, jednak ona sama nie zdradza zbyt wiele na temat tego, co się dzieje w jej życiu. Teraz zrobiła wyjątek i pokazała zdjęcie z mamą.

Na profilu Marty Manowskiej na Instagramie pojawiło się zdjęcie z jej rodzicielką. Mama gwiazdy Telewizji Polskiej jest prawdziwą pięknością. Widać, że to elegancka kobieta z klasą. Obie panie wyglądają też niezwykle promiennie i młodo.

Już 26 maja Dzień Mamy. Wrzucam wam dla przypomnienia - podpisała ujęcie.

Zwrócili na to uwagę również internauci, którzy w komentarzach piszą, że mama prezenterki wygląda raczej jak jej starsza siostra.

Jaka piękna mamunia. Też chciałabym być tak piękną.

Piękne kobiety! - pisali.

Swoje trzy grosze dorzuciła także znana koleżanka Manowskiej, Agnieszka Włodarczyk.

To Twoja mama? Jak siostra - stwierdziła krótko.

To jednak nie pierwszy raz, gdy Marta Manowska pokazała mamę. Już dwa lata temu wrzuciła do sieci dokładnie to samo zdjęcie. Widać zresztą, że ma na nim inny kolor włosów niż obecnie. Czekamy na więcej tego typu ujęć!

