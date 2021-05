Summer Dream. Nowa kolekcja okularów przeciwsłonecznych Solano

Wielbicielki klasycznej elegancji znajdą dla siebie ponadczasowe wzory w świeżym i zaskakującym wydaniu. Szykowności dodadzą gradalne soczewki w barwach idealnie współgrających z oprawą. Krystaliczne oprawy symbolizują eteryczność i lekkość. Detale w postaci mieniących się drobinek brokatu zatopionych w oprawie czy migocących kryształków Swarovskiego zachwycą miłośniczki biżuteryjnych akcentów. Duże, oversizowe okulary podkreślą indywidualizm i dodadzą tajemniczości. Dla fashionistek śledzących najnowsze trendy mamy szalone akcesorium - dekoracyjne łańcuszki w klimacie granny chic, czy w stylu glamour. Wybór należy do Ciebie!

Męskie modele to uniwersalna klasyka z intrygującym detalem na froncie czy zauszniku. Wygodne, komfortowe i ponadczasowe, wyposażone w profesjonalną soczewkę polaryzacyjną i w filtr UV- sprawdzą się w każdej sytuacji. Sięgnij po najnowsze trendy, baw się i korzystaj beztrosko z uroków lata!

MAGIC TOUCH – nowa odsłona Solano

SOLANO CLIP-ON to specjalistyczna kolekcja, którą stworzyliśmy dla wygody osób, które na co dzień noszą okulary korekcyjne. Połączenie opraw z nakładkami przeciwsłonecznymi gwarantuje w pakiecie profesjonalną ochronę oczu i funkcjonalność. Każda nakładka została wyposażona w filtry UV kat.3 oraz polaryzację.

Kolekcja letnia MAGIC TOUCH – to zaproszenie do zmiany. Dzięki kolorowym soczewkom, wymiennym nakładkom, które występują w różnych kształtach, rozmiarach i odcieniach zapowiada się magiczne lato. Jednym ruchem ręki zmienisz okulary korekcyjne w przeciwsłoneczne i dostosowujesz je do swojego stylu.

