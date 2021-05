Ania i Grzegorz Bardowscy to jeden ze związków, który narodził się na oczach widzów programu "Rolnik szuka żony". Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a rolnik już podczas czytania od niej listu stwierdził, że mógłby się jej oświadczyć. Choć od emisji odcinków z ich udziałem minęło już kilka lat, fani do tej pory są ciekawi, co u nich słychać. Ku ich uciesze, Ania jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Ania z drugiej edycji zmieniła fryzurę

Tym razem zaprezentowała swoją metamorfozę. Praktycznie od swoich początków w show-biznesie miała jasny kolor włosów, dlatego jej przemiana jest naprawdę spektakularna. Ania zdecydowała się na ciemny odcień, do tego się obcięła.

Kusiło mnie jeszcze krócej - poinformowała fanów.

Ci zostawili pod jej adresem wiele miłych słów, uważają, że wygląda świetnie. Zdaniem niektórych ta zmiana jest bardzo udana, a Bardowska nie powinna wracać już do poprzedniego odcienia:

Przyciemniony kolor, ładnie.

Kapitalnie ci w takim wydaniu.

Super, korzystniej - komplementują.

Jedna z użytkowniczek Instagrama zapytała wprost, jak na nowy wizerunek zareagował Grzegorz.

Był mega zaskoczony, bo nie wiedział nic o moich planach. Najważniejsze, że na plus - odpisała.

Ania to kolejna znana osoba, która w ostatnim czasie zdecydowała się na zmianę koloru włosów. Podobną przemianę przeszła Zofia Zborowska, która wróciła do swojego naturalnego odcienia i zrezygnowała z blondu. Fryzjera odwiedziła także Paulina Sykut-Jeżyna, która zdecydowała się na bardziej popielaty odcień. "Nowy kolor. Blondyneczka, już nie taka jasna" - zwróciła się do fanów.

