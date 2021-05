Marcela Leszczak i Misiek Koterski zaręczyli się po niespełna miesiącu znajomości, a niedługo później urodziło się ich pierwsze dziecko. Para powitała na świecie Fryderyka. Przez długi czas modelka i aktor tworzyli szczęśliwą rodzinę, ale w końcu ich drogi się rozeszły, a Marcela wraz z synem zamieszkała niedawno w nowym mieszkaniu. Czujni fani zauważyli, że w pokoju chłopca znalazło się zdjęcie pary. Czy to oznacza, że jednak nie wszystko między nimi skończone?

Internautka zapytała Leszczak o wysokość alimentów od Koterskiego. Podała kwotę

Marcela Leszczak i Misiek Koterski jednak są razem? Ich wspólne zdjęcie dało do myślenia. "Nic nie umknie, wszystko zobaczycie"

Marcela i Misiek chętnie dzielili się swoim życiem i zamieszczali w sieci swoje wspólne fotki. Kiedy zdjęcia przestały pojawiać się na ich profilach, internauci zaczęli podejrzewać kryzys w związku. Para długo milczała, ale w końcu oficjalnie potwierdziła, że nie jest razem. Z czasem jednak wróciła do siebie, by znów się rozstać.

Choć celebryci dzielą się opieką nad synem, to chłopiec na co dzień mieszka z matką. Niedawno wprowadzili się do nowego mieszkania, czym modelka jest mocno podekscytowana. Kiedy pokazywała, jak wygląda wnętrze lokum, w pokoju Fryderyka można było zauważyć zdjęcie Marceli i Miśka. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że to nie przypadek i para znów jest razem i zasypali modelkę pytaniami o to. Leszczak zabrała głos i na InstaStories zdradziła, jaka jest prawda.

Nic nie umknie, wszystko zobaczycie. Słuchajcie, to jest zdjęcie, które jest u Fryderyka w pokoju. To zdjęcie sprzed roku. Zostało ono zrobione chyba przed świętami wielkanocnymi i cały czas jest u Frysia w pokoju. Zauważyliście to, ale niczego to nie zmienia. Ja już się do tego po prostu przyzwyczaiłam, nie jest to dla mnie problemem - wyznała.

Marcela Leszczak, Misiek Koterski Instagram/marcelamargerita

Myślicie, że jest jeszcze szansa na to, że Marcela i Misiek kiedyś będą razem?

