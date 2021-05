Oliwia Bieniuk, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, jest tegoroczną maturzystką. Przed jednym z najważniejszych egzaminów Oliwia spędzała sporo czasu na nauce, co zresztą relacjonowała w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie zapytała fanów m.in. o przypuszczenia dotyczące tematu rozprawki z języka polskiego. Ten egzamin już za nią. Dziś zmierzyła się z zadaniami z matematyki.

Oliwia Bieniuk na maturze

Niemal co roku pojawia się to samo pytanie: trudniejsza jest matura z języka polskiego czy z matematyki? Ile uczniów, tyle odpowiedzi, bo przecież każdy czuje się mocniejszy z innego przedmiotu. A jak jest w przypadku Oliwii Bieniuk? Ostatnio wyjawiła na InstaStories, że nie przepada za dziełami Mickiewicza, które uważa za dosyć trudne w odbiorze. Z kolei "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego najwyraźniej przypadła jej do gustu.

Zdaje się, że córka Jarosława Bieniuka była też nieco przerażona i dzisiejszego poranka, kiedy to jechała do szkoły by napisać maturę ze ścisłego przedmiotu. Świadczyć o tym może niebieska emotka z zaciśniętymi zębami, którą zamieściła na zdjęciu opublikowanym na InstaStories.

Przy okazji Oliwia pokazała część swojej stylizacji, w której pojechała napisać egzamin maturalny. Obserwatorkom Oliwii często podoba się to, jak ona się ubiera. Czy nowa stylizacja też przypadnie im do gustu? Bieniuk założyła czarną mini, cienkie rajstopy w kropki i białe botki ze szpiczastym przodem. Do tego dobrała szarą torebkę na złotym łańcuszku. Odpowiedni strój na maturę?

