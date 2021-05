Niebezpieczny trend na TikToku. Specjaliści przestrzegają! Ten odchudzający taniec szkodzi

TikTok jest coraz szybciej rozbudowującą się platformą, gdzie znajdziemy krótkie nagrania wideo praktycznie na każdy temat. Wiele osób, zwłaszcza młodych, zapomina jednak o tym, że w sieci znajdziemy wiele fake newsów, a jednym z nich jest ten odchudzający taniec. Co gorsza, próba regularnego ćwiczenia tego treningu może mieć tragiczne skutki dla naszego zdrowia.

Niebezpieczny odchudzający taniec na TikToku. Dlaczego lepiej tego nie robić?

Trening brzucha popularnej TikTokerki rozniósł się po platformie niczym wirus. Miliony polubień i udostępnień sprawiły, że trend dotarł również do Polski. Niestety, dziwny taniec brzucha zamiast utraty zbędnych kilogramów, może spowodować uszczerbek na zdrowiu. Specjaliści przestrzegają, że tego treningu lepiej nie próbować.

Janny (autorka ćwiczeń - przyp. red.) twierdzi w swoich filmach, że ćwiczenia zmniejszają brzuch, ale to mit, że można stracić tkankę tłuszczową z określonej części ciała - tłumaczy trenerka osobista Sohee Lee dla magazynu "Insider". Konkretne ćwiczenia nie zapewnią płaskiego brzucha. Co gorsza, mogą negatywnie wpłynąć na naszą samoocenę oraz zdrowie psychiczne.

"Odchudzający" taniec, który obiecuje szybkie pozbycie się nagromadzonej tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, wprowadza więc miliony osób w błąd. Przez wiele tygodni (pierwsze nagranie pojawiło się w marcu, próbowaliśmy tym dziwnym ćwiczeniem pozbyć się zbędnych kilogramów a efektów brak. Na pewno nasza samoocena nie poprawi się, gdy w sieci zobaczymy cudowne efekty przed i po zastosowaniu tego treningu. Celebrytka sugeruje, że wykonywanie ćwiczenia tylko przez pięć minut dziennie pozwala schudnąć. Zarówno trenerzy, jak i dietetycy zgadzają się co do tego, że jest to zwykłe oszustwo.

Jesteśmy nieustannie bombardowani reklamami, które sprzedają nam nierealistyczne oczekiwania, szybkie rozwiązania i łatwe wyjścia z trudnych sytuacji - dodaje Sohee Lee. Jeśli pokazane wyniki są nieosiągalne, może to zaostrzyć problemy ze zdrowiem psychicznym tj. depresja, lęk, zaburzenia odżywiania i problemy z obrazem ciała.

W formie zabawy wspomniany trend z TikToka pokazała na swoim Instagramie Klaudia Halejcio. Pamiętajmy jednak o tym, aby nie brać tego treningu na poważnie. Jeżeli zależy nam na zrzuceniu zbędnych kilogramów, zgłośmy się do specjalisty, który pomoże nam o siebie zadbać we właściwy sposób.