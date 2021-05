Ania z "Love Island" już od momentu wejścia do programu spodobała się Maćkowi, który bardzo starał się, by móc być z nią w parze. Gdy wreszcie się udało, bardzo szybko stwierdzili, że nie dogadują się najlepiej i chłopak zostawił partnerkę dla nowej uczestniczki, Zery. Później twierdził, że bardzo tego żałuje, ale Ania w tym czasie zdążyła związać się z Cezarym, z którym jest do dziś. Jak obecnie wygląda jej relacja z Maćkiem?

REKLAMA

"Love Island". Ania ujawniła tajemnicę blizny na nosie. Teraz planuje operację

Ania z "Love Island" pozuje w krwistoczerwonej sukni. Maciek wymownie komentuje. Żałuje, że ją zostawił?

Anna to jedna z finalistek programu "Love Island”. Choć dotarła do ostatecznej rozgrywki w parze z Czarkiem, wcześniej była z Maćkiem. Nie wygrała, ale nie może narzekać na brak popularności i przede wszystkim oznak sympatii ze strony widzów i kolegów z programu. Uczestnicy często komentują jej zdjęcia, jednak sporym zaskoczeniem było to, że zrobił to były partner, Maciek, który zostawił ją dla innej uczestniczki. Później żałował, że nie poświęcił Ani więcej czasu, bo jest wspaniałą, inteligentną i ciepłą osobą. Jego najnowszy komentarz pod jej zdjęciem świadczy, że jego zdanie w tej kwestii się nie zmieniło.

Dziewczyna wygląda na fotografii naprawdę świetnie - ma na sobie czerwoną, opiętą kreację, wyjściowy makijaż i hollywoodzkie fale.

Pasuje ci czerwony - napisał pod ujęciem Ani.

Najwyraźniej ona nie zamierzała się wdawać w dłuższe rozmowy i odpisała jedynie, że bardzo lubi ten kolor.

Pamela ze "Słonecznego patrolu" to przeszłość. Teraz nadchodzi Ania z "Love Island"!

Cóż, wydaje się, że Maciek może jedynie żałować, że nie zawalczył o nią w odpowiednim momencie.

Zobacz też: "Love Island". Ania mówi o relacji z Maćkiem. Zdradza też swoje plany na przyszłość. Jest w nich Czarek