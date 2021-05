Kilka miesięcy temu syn Magdy Gessler, Tadeusz Muller, zakończył swój wieloletni związek. Kucharz przez trzynaście lat był z Blanką Zawadą. Choć zwykle na czerwonym dywanie pojawiał się sam, to czasem zdarzyło mu się na branżową imprezę zabrać też ukochaną. Razem pozowali przed fotoreporterami np. na premierze filmu "1800 gramów". Ich związek to już przeszłość, ale jak Muller wyznał w jednym z wywiadów, nadal utrzymują dobre relacje, bo mają wspólne psy oraz rzeczy, które muszą razem prowadzić. Okazuje się ponadto, że serce kucharza znów jest zajęte. Nową partnerkę pokazał na zdjęciu. Co o niej wiadomo?

Tadeusz Muller pokazał partnerkę. Kim jest Małgorzata Downar?

Tadeusz Muller pochwalił się właśnie w mediach społecznościowych zdjęciem z ukochaną. Nowa partnerka kucharza jest dobrze znana w show-biznesie. To Małgorzata Downar. Z jej instagramowego profilu można dowiedzieć się, że jest właścicielką agencji WeGrowth, która jak podkreśla kobieta, "powstała z pasji do efektywnego zarządzania biznesem". Doświadczenie zawodowe zbierała, pracując jako dyrektor zarządzająca marką Jessiki Mercedes - Veclaim, a wcześniej Joanny Przetakiewicz - La Manii.

Tadeusz znacznie rzadziej chwali się zdjęciami z Małgorzatą. Ona na swoim profilu częściej pokazuje partnera. Co o tym związku sądzi Magda Gessler? Restauratorka skomentowała fotografię syna i jego ukochanej. Zamieściła krótki komentarz, ale od razu widać, że jest zadowolona, że jej syn jest szczęśliwy.

Kochani - skomentowała lakonicznie.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć szczęścia w miłości!

