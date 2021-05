Co łączy Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Cameron Diaz i Miley Cyrus? Każda z artystek regularnie trenuje i pilnuje swojej diety, a efekty stosowanych metod chętnie co pewien czas umieszcza w sieci. Gwiazdy wiedzą, jak ważne w ich przypadku jest to, w jaki sposób zaprezentują się przed kamerami. Jednak to nie wszystko. Dobra dieta i aktywność fizyczna gwarantują dobre samopoczucie. W jaki sposób popularne kobiety sukcesu odnoszą zwycięstwa również na sali ćwiczeń?

Zobacz wideo Eva Longoria ćwiczy zumbę na trampolinie

Te gwiazdy wiedzą, jak dbać o formę, a siłownia to ich drugi dom

Jennifer Aniston

Sylwetka aktorki wprawia w zdumienie. Fani Aniston zauważają, że jej figura od lat wygląda tak samo świetnie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że Jennifer odwiedza siłownie pięć lub nawet sześć razy w tygodniu. Gwiazda "Przyjaciół" wykonuje ogrom pracy: boksowanie, cardio, trening siłowy oraz skoki na skakance to dla niej codzienność. W lżejsze dni regeneracyjne Jennifer stawia na jogę. W utrzymaniu formy nie bez znaczenia jest to, że aktorka od lat jest wierna postowi przerywanemu, który w jej wypadku trwa 16 godzin.

Jennifer Aniston ćwiczy z trenerem personalnym Leyon - Instagram

Jennifer Lopez

Kolejna gwiazda w zestawieniu, o której świetnej formie nie trzeba się zbytnio rozpisywać. J.Lo wykonuje treningi siłowe nawet w domu. Brak zadyszki na scenie i możliwość śpiewania podczas układów tanecznych wokalistka zawdzięcza regularnej pracy na siłowni. No i oczywiście dba o mięśnie brzucha, które tak chętnie eksponuje podczas koncertów.

Śpiewanie podczas tańczenia dla JLo nie stanowi żadnego problemu Jennifer Lopez - Instagram

Miley Cyrus

Nieco młodsza artystka wprawiała w zdumienie obserwatorów na Instagramie, pokazując, jak wyglądają przygotowania do Super Bowl. Miley, jakby od niechcenia, pokonywała kolejne kilometry na bieżni, śpiewając w międzyczasie swoje kawałki. Cyrus szaleje na domowej siłowni, wykonując skomplikowane ćwiczenia na specjalnych drążkach. Piosenkarka kocha też jogę, która niesamowicie rozciąga i pomaga zebrać myśli.

Miley Cyrus nie może się obejść bez bieżni Miley Cyrus - Instagram

Cameron Diaz

Cameron Diaz, podobnie jak Adele, ćwiczy Reformer Pilates na przemian z treningiem siłowym oraz cardio. Aktorka od wielu lat przestrzega też diety w stylu śródziemnomorskim, choć pozwala sobie na odstępstwa od codziennego jadłospisu. Nie boi się postawić na różnorodność i eksperymentować ze smakami, podkręcając w ten sposób metabolizm.

Cameron Diaz dzieli się ulubionymi przepisami na Instagramie Cameron Diaz - Instagram