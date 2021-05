Odeta Moro należy do grupy gwiazd, które wspierają tegorocznych maturzystów. Rozpoczęcie serii egzaminów spowodowało, że wróciła pamięcią do czasów, kiedy sama do nich podchodziła. Z tego powodu odkopała stare zdjęcia i dotarła do takiego, które zrobiono jej w tamtym okresie. Podzieliła się nim na Instagramie.

REKLAMA

Lara Gessler to wcale nie Lara. Nie tylko ona zmieniła imię

Odeta Moro na zdjęciu z młodości

Moro siedzi na kocyku, ma na sobie czarne bikini w kropki. Za nią znajduje się czerwony samochód. Jak się okazało, to jej pierwszy.

Matura! Kiedy to było? W tamtym tysiącleciu.... Gorący czas, który jako dziewczyna z Mazur mogłam odreagować tylko plażingiem... W tle mój pierwszy samochód! Czerwona strzała północy... Zawiózł mnie wszędzie psując się w najmniej odpowiednim momencie... Taki powiew wolności! - poinformowała fanów.

Przy okazji życzyła też maturzystom powodzenia oraz zapewniła, że trzyma za nich kciuki. Internautom ujęcie, które opublikowała, bardzo przypadło do gustu:

Jak Jodie Foster. A ujęcie niebanalne.

Trzymajmy kciuki za młodzież i za nas - rodziców maturzystów.

Świetne zdjęcie. Widać charakter.

Mam lepsze! Też z czerwonym, ale Polonezem! - piszą.

Zobacz wideo Odeta Moro w szczerej rozmowie

Gwiazdy chętnie dzielą się z fanami zdjęciami z młodości. Niektórzy mocno się zmienili. Niedawno kilka ujęć dodał Paweł Małaszyński, który nosił długie włosy i już wtedy grał w zespole. Wspomnieniami podzielił się także Hubert Urbański, który pozuje na fotografii jako 23-latek. Za to koleżanka Odety z branży, Marzena Rogalska, od zawsze zachwycała promiennym uśmiechem. Jesteście ciekawi, jak wyglądał Borys Szyc czy Magda Gessler? Możecie zobaczyć to w naszej galerii:

Jak wyglądały gwiazdy w młodości? Żebrowski zawsze był przystojniakiem, a zmiana Ariany szokuje. Nie poznacie też Wojciechowskiej