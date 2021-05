Doda tegoroczną majówkę postanowiła spędzić w górach. Wybrała się do Zakopanego, gdzie spotkała się z koleżankami. Jedną z nich widzowie Polsatu znają doskonale. To Monika, która pojawiła się w pierwszej edycji programu "Love Island". Jak się okazuje, znają się od kilku lat.

Doda i Monika z "Love Island" w górach

Obie chętnie relacjonują, jak przebiega im majówka. Nie tylko zwiedzały, lecz także jeździły na quadach. Nie ukrywają, że świetnie się bawiły. Pojawiły się także bardzo odważne zdjęcia, na których pozują bez staników, ubrane są tylko w legginsy.

Enjoy The view - we said to The mountains. Teraz i widoki mają niezłe widoki - podpisała ujęcie Doda.

Majówka 2021. GirlsHot2Touch - dodała Monika.

Zdjęcie podkręciło atmosferę wśród użytkowników Instagrama:

I to jest prawdziwa wolność.

To dlatego ten śnieg topnieje! A ja przed majówką z Zakopanego wyjechałem.

Zawsze mówiłem, że nasze Tatry są najpiękniejsze i cudowne widoki zapewniają - komplementują.

Skąd w ogóle się znają? Monika przygotowała dla fanów Q&A, a jedno z pytań dotyczyło właśnie ich relacji. Zdradziła więc szczegóły.

Poznałyśmy się jakieś dwa lata temu na kolacji. Mamy wspólnych znajomych, a teraz już wspólne wspomnienia - poinformowała fanów.

Monika z 'Love Island' o relacji z Dodą Screen z Instagram.com/ moniakej

Oprócz tego Doda ze szczerością przyznawała się do tego, że jest fanką "Love Island". Relacjonowała na InstaStories, jak ogląda odcinki, angażowała się w to, co się dzieje na wyspie miłości. Nawet zorganizowała spotkanie z uczestnikami w formie wspólnej kolacji, czym także pochwaliła się na Instagramie.