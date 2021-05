Anita Szydłowska weszła do show-biznesu kilka lat temu, kiedy to pojawiła się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją z Adrianem i jak się okazało, zakochali się w sobie. Do tej pory są razem, doczekali się dwójki dzieci. Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, chętnie dzielą się z fanami tym, co u nich słychać. Tym razem Anita skupiła się na swoich włosach.

REKLAMA

Zobacz wideo Niektórzy nie chcą wracać do tych fryzur

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita na starych zdjęciach

Anita odkąd pojawiła się w programie, jest wierna jednemu kolorowi włosów. Od początku zaistnienia w mediach farbuje się na różne odcienie blondu, a efektami prac specjalistów dzieli się z internautami.

Anita i Adrian ze "Ślubu..." odwiedzili ważne dla nich miejsce. "Dziwne uczucie"

Teraz jednak okazuje się, że ze względu na pandemię nie nakładała farby przez prawie pięć miesięcy. Odrosty pokazała na InstaStories.

Ok. Trzeba się przyznać. Nie byłam u fryzjera cztery i pół miesiąca. Kiedy w końcu to miało się stać, pandemia znów zamknęła salony. Będę musiała się przyznać, że sięgnęłam po szampon koloryzujący z drogerii - napisała.

Anita ze 'Ślubu...' nie była u fryzjera Screen z Instagram.com/ anitaczylija

Anita już zaplanowała kolejną wizytę u fryzjera i ze szczerością zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc. Zapytała się, czy ma zdecydować się na większe zmiany, czy pozostać przy swojej ulubionej fryzurze. Większość zagłosowała, by tym razem zaszalała.

Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradza swoją przygodę życia

Przy tej okazji naszło ją także na wspomnienia. Dodała kilka zdjęć z przeszłości, na których miała różne fryzury:

A na głowie miałam już naprawdę wiele. I tak to ja na każdym zdjęciu - zwróciła się do obserwatorów.

Anita ze 'Ślubu...' na starych zdjęciach Screen z Instagram.com/ anitaczylija

Widzimy, że miała ciemny kolor włosów, prostą grzywkę. A Wy w jakim wydaniu ją wolicie? Doradzilibyście jej, żeby zrezygnowała z blondu?