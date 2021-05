Gwiazdy uwielbiają przygotowywać się na branżowe imprezy. Zaliczają wizyty u personalnych stylistów, makijażystek oraz fryzjerów. Ci ostatni muszą się wyjątkowo postarać, by włosy lśniły i były wizytówką każdej z pań przez cały wieczór. Niektóre z nich nawet w domowym zaciszu potrafią świetnie je wystylizować. Sami spójrzcie.

Cleo

Cleo to fanka numer jeden klasycznego kucyka, który tworzony jest przez jej zaprzyjaźnionych fryzjerów przy wsparciu doczepów. Można rzec, że to właśnie jej znak rozpoznawalny. Artystka potrafi jednak zaskoczyć, publikując w sieci zdjęcia w nieco innej wersji. Joanna Klepko, bo tak naprawdę nazywa się "słowianka z krwi i kości", w domu rezygnuje raczej z estradowej fryzury i stawia na rozpuszczone włosy, które, jak widać na poniższym zdjęciu, lśnią i wyglądają na zdrowe. Inną opcją jest koczek, w którym Cleo również wygląda bardzo uroczo.

Cleo screen IG

Cleo przyznaje, że często widzi się ze swoimi fryzjerami, którzy starają się dbać o kondycję jej włosów, a ta, niestety, może być często kiepska. Cleo bierze udział w telewizyjnych nagraniach i stale ma nakładane na włosy różne specyfiki. Lakier, choć przydatny, jest bardzo szkodliwy. Cleo musi uważać na to w szczególny sposób - jest bowiem blondynką, u których włosy są słabsze niż na przykład u brunetek. Poza tym po częste mycie również nie jest wskazane. Warto jednak pamiętać, by nie robić tego nigdy gorącą wodą - przyczynia się ona bowiem do zwiększonego wydzielania sebum, co prowadzi do powstawania łupieży i wysuszania włosów.

Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska to prawdziwa ikona stylu i dama. Gwiazda błyszczy na ściankach, zgarniając pochwały za, najcześciej, klasyczne stylizacje. Aktorka lubi o siebie dbać i robi wszystko, by można było mówić, że w jej przypadku czas się zatrzymał. Wystarczy spojrzeć, jak Kożuchowska prezentuje się w domowym zaciszu, kiedy nie jest otoczona zachłannymi fotoreporterami. Aktorka ostatnimi czasy zapuściła nieco włosy i eksperymentuje. Ostatnio dziękowała fanom za życzenia z okazji 50. urodzin. Jak oceniacie jej fryzurę? Całkiem przyjemny widok.

Małgorzata Kożuchowska screen IG

Anna Karwan

Anna Karwan stawia na artystyczny nieład. Wychodzi jej to świetnie! Gwiazda nie zapomina jednak o regularnych wizytach w salonie Łukasza Urbańskiego, który dba o dobrą kondycję jej włosów. Regularne podcinanie spalonych i suchych końcówek to podstawa!

Sylwia Grzeszczak

Fanką praktycznych rozwiązań jest Sylwia Grzeszczak, która korzysta z porad tego samego stylisty co Anna Karwan. Artystka ma długie włosy, które często ciężko okiełznać, dlatego wiązany koczek z grzywką jest świetnym rozwiązaniem.

A ty jaką fryzurę preferujesz?