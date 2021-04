W ostatnich tygodniach jest niezwykle głośno o Rafale Brzozowskim. Głównie, dlatego że będzie on reprezentować nasz kraj podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Jak sam przyznał podczas wywiadu z Damianem Michałowskim oszacował, że "The Ride" to utwór, który ma szanse zawojować rynek muzyczny w Europie.

REKLAMA

Rafał Brzozowski skromnie o utworze na Eurowizję: Ma szansę podbić Europę

Rafał Brzozowski o relacji z Edytą Górniak

O Brzozowskim najwięcej mówi się w kontekście zbliżającej się Eurowizji, ale nie tylko. W mediach nie brakuje doniesień o jego relacji z Edytą Górniak. Prezenter w rozmowie z nami wyznał, że z piosenkarką poznał się w pracy i kiedy tylko się widzieli, mogli liczyć na miłą rozmowę. Nie kryje, że Górniak wspiera go przed występem na Eurowizji i daje cenne wskazówki. W końcu sama na niej wystąpiła w 1994 roku i wykonała jeden z bardziej znanych swoich utworów - "To nie ja!".

Brzozowski i Górniak zorganizowali nawet niedawno wspólną relację live. Po ich rozmowie pojawiły się doniesienia, że wspólnie spędzą majówkę w górskiej posiadłości diwy polskiej sceny muzycznej! Gospodarz programu "Jaka to melodia" w rozmowie z Plotkiem odniósł się do tych rewelacji.

To są jakieś takie dziwne informacje, które są już dorabiane do tej całej historii. Nieprawda to jest, bo ja nie spędzę u Edyty majówki i nigdy o tym nie rozmawialiśmy. To, że Edyta zaprosiła mnie na warsztaty w góry to nie znaczy, że spędzam z nią majówkę. Majówkę będę spędzał sam albo ze swoimi przyjaciółmi - powiedział.

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski udzielił wywiadu po angielsku. Dał radę?

Trzymacie kciuki za naszego reprezentanta? Więcej o relacji Rafała Brzozowskiego i Edyty Górniak w poniższym wideo.