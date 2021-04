Jarosław Bieniuk prawie siedem lat temu został wdowcem. Po śmierci Anny Przybylskiej sam wychowuje trójkę ich wspólnych dzieci. Ponad rok temu przywitał na świecie czwarte dziecko - syna Kazika, którego matką jest Martyna Gliwińska. Mimo że para się rozstała, a piłkarz związał się z modelką Zuzanną Pactwą, wciąż utrzymują ciepłe kontakty. Jarosław Bieniuk w swoich mediach społecznościowych chętnie relacjonuje wspólny czas z rodziną i dzieli się smaczkami z życia prywatnego. Tym razem pochwalił się zdjęciem syna, który już niedługo przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. To dopiero zapowiedź, tego, co go czeka w przyszłym miesiącu.

Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcie syna. Szykują się do Pierwszej Komunii Świętej

Jarosław Bieniuk szykuje się na komunię syna. Jan już za kilka tygodni przyjmie sakrament, co wiąże się z wieloma przygotowaniami nie tylko dla niego samego, ale również dla ojca. Na Instagramie możemy zobaczyć zdjęcie z przygotowań do uroczystości.

Maj z pewnością będzie pełen emocji dla dzieci Jarosława Bieniuka. W tym samym miesiącu oprócz Pierwszej Komunii Świętej Jana, sporo stresów będzie czekało też Oliwię i Szymona. Córka przystąpi do egzaminu maturalnego, a jej młodszy brat do egzaminu ósmoklasisty. Jak przyznaje sam Bieniuk, jest już gotowy na zastrzyk obowiązków, który go czeka.

Trzeba przyznać, że jak na jeden miesiąc to sporo rodzicielskich obowiązków. Trzymamy kciuki.

