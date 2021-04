Aneta Zając znana jest widzom głównie dzięki roli w serialu "Pierwsza miłość". Mimo że nie robi nic innego zawodowo, zainteresowanie jej życiem wciąż jest spore wśród internautów, a to za sprawą burzliwego związku sprzed lat z Mikołajem Krawczykiem. Aktorka w przeciwieństwie do swojego byłego męża, nie opowiada publicznie o swojej nowej relacji, co tylko podgrzewa atmosferę. Niedawno Aneta Zając zdecydowała się na niemałe zmiany w wyglądzie. Aktorka zrezygnowała z dawnej fryzury i postawiła na grzywkę.

Aneta Zając zmieniła fryzurę. Teraz ma grzywkę

Aneta Zając od jakiegoś czasu spotyka się z tajemniczym mężczyzną, jednak jak do tej pory nie pokazała go jeszcze w mediach społecznościowych. Nauczona błędami w przeszłości stara się jak najbardziej chronić swoje uczucie przed mediami, jednak dzieli się z fanami innymi ciekawostkami ze swojego życia prywatnego. Najnowszą z nich jest zmiana fryzury. Aneta Zając po ponownym otwarciu salonów fryzjerskich udała się do jednego z nich i zdecydowała się na grzywkę, czym pochwaliła się w sieci.

Czas na grzywę! Olcia dziękuje za ogarnięcie moich włosów - napisała pod postem na Instagramie.

Fani są pod wrażeniem jej zmiany, o czym tłumnie dają znać w komentarzach.

Super metamorfoza.

Ładnemu we wszystkim ładnie. Pięknie wyglądasz.

Zmiana zdecydowanie na plus - piszą rozentuzjazmowani internauci.

Wam też podoba się jej metamorfoza?

