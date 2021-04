Anna Lewandowska należy do tej grupy gwiazd, które chronią prywatność dzieci - co nie znaczy, że ich nie pokazuje. Klara i Laura są prawdziwymi gwiazdami na jej profilu na Instagramie, a trenerka uwielbia chwalić się, jak starsza z nich z nią ćwiczy, jak się bawią oraz jak w ogóle spędzają razem czas. Tym razem na InstaStories pojawiło się ujęcie, na którym trzyma młodszą córkę na rękach.

Zobacz wideo Piękna więź między siostrami Lewandowskimi

Anna Lewandowska pokazała twarz Laury

Trenerka pozuje z Laurą przed lustrem i radośnie się uśmiecha. Dziewczynka ma głowę skierowaną w stronę mamy, ustawiła się profilem. Widać naprawdę sporo jej twarzy, co nie jest dość częste. Dziewczynka jest nieco podobna do starszej siostry, obie mają urocze policzki. Lewandowska nie może uwierzyć, że jej córka tak szybko rośnie:

Laurka, już jest taka duża - napisała poruszona mama.

Anna Lewandowska z Laurą Screen z Instagram.com/ annalewandowskahpba

Laura 7 maja skończy rok. Wcześniej urodziny będzie obchodzić jej starsza siostra, która przyszła na świat 4 maja 2017 roku. Lewandowscy z tego powodu szykują łączoną imprezę, która odbędzie się w Monachium. Dla zaproszonych gości mają wytyczne co do prezentów. Przede wszystkim poprosili, by... ich nie kupować. A jeśli już ktoś będzie chciał, to nie mogą to być plastikowe zabawki. Trenerka zaznaczyła, by produkty pochodziły z ekologicznych materiałów.

Poza tym Anna i Robert nie chcą gromadzić rzeczy, ich dom urządzony jest w minimalistycznym stylu. Jak widzimy na zdjęciach, dziewczynki naprawdę nie mają zbyt dużo rzeczy. Lewandowska stosuje się także do zasad sprzątania, które promuje popularna Marie Kondo.

