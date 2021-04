Agnieszka Kaczorowska niedługo powita na świecie drugie dziecko. Już wiadomo, że jej starsza córka, Emilka, będzie miała siostrę. Tancerka odkąd ogłosiła wiadomość o ciąży, chętnie dzieli się z obserwatorami na Instagramie swoimi zdjęciami, wiedzą oraz refleksami. Tym razem dodała zdjęcia z sesji zdjęciowej oraz napisała, jak przeżywa swój stan i fakt, że zostanie mamą drugiego dziecka.

Agnieszka Kaczorowska w ciążowej sesji zdjęciowej

Kaczorowska na zdjęciach pozuje w białym body, które opina jej już sporych rozmiarów ciążowy brzuch. Widać, że ten stan jej służy, aktorka promienieje, a na jej twarzy pojawia się radosny uśmiech. Agnieszka nie ukrywa, że dopiero teraz zrozumiała pewne kwestie:

Jakoś teraz, w drugiej ciąży, jeszcze mocniej dostrzegam fakt, że dawanie kolejnego życia to #cud. Że to wyjątkowa praca, która wpływa na kobietę z każdej strony... - zwróciła się do fanów.

Następnie skupiła się na tym, jaki wpływ ma ciąża na kobietę:

Psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. Zmienia się wszystko, w każdej sferze życia. Przede wszystkim zmienia się kobieta. Jej ciało i stan ducha, czyli wszystko to, co dla niej najbliższe, przechodzi metamorfozę, aby mógł żyć kolejny człowiek. Choć to nic nowego... To dla mnie jest to niezwykle magiczne. Wzruszające. Wyjątkowe - dodała poruszona.

Podkreśla też, że "pięknie to obserwować, pięknie to przeżywać - nawet, gdy wiąże się to z wieloma wyzwaniami". W komentarzach internautki podzieliły się swoimi przemyśleniami, pojawiły się także komplementy pod adresem tancerki:

Delikatna i subtelna... Po prostu piękna! Kwitniesz, kochana!

Oj tak! Pięknie napisane.

Gwarantuję ci, że to odczucie każdej mamy, która czuje powołanie i bezgraniczną miłość do dziecka od chwili poczęcia. Pięknie - jak zwykle - to ujęłaś, ale nie wiem, czy piękniej niż możemy oglądać cię na tym zdjęciu - zachwycają się.

Drugie dziecko Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża pojawi się na świecie latem, termin przewidywany jest na przełom lipca i sierpnia.