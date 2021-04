Oliwia Bieniuk już 4 maja o godzinie 9 rozpocznie swój pierwszy egzamin maturalny. To standardowo obowiązkowa część z języka polskiego. Wypełnienie go sprowadza się do dwóch części - testu oraz stworzenia wypracowania w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej zapytała fanów, co ich zdaniem może być tematem tegorocznej rozprawki.

REKLAMA

Oliwia Bieniuk chwali się zdjęciem w koronkowej bieliźnie. "Odważnie"

Oliwia Bieniuk rozmyśla o maturze

Oliwia Bieniuk już za tydzień będzie po pierwszym egzaminie. Teraz zapewne większość czasu spędza w książkach i przy okazji analizuje, na powtórzeniu której części materiału powinna się skupić. Na swoim Instagramie zapytała fanów o przypuszczenia dotyczące tematu rozprawki. Jak co roku, w poleceniu znajdzie się fragment obowiązkowej lektury, do którego trzeba będzie się odnieść w swojej argumentacji w wypracowaniu. Oliwia nie ukrywa, że najbardziej ucieszyłaby się z "Lalki" Bolesława Prusa.

Mam taką nadzieję, że będzie "Lalka" Bolesława Prusa. "Dziady" część III były dwa lata temu i z tego co wiem - porażka. "Pan Tadeusz" wątpię, bo był na próbnej maturze, więc głupotą byłoby znowu dać Adama Mickiewicza.

InstaStory Oliwii Bieniuk instagram.com@oliwia.bieniuk

Dziewczyna wyraźnie nie przepada za dziełami Mickiewicza, które uważa za dosyć trudne w odbiorze.

No twórczość Mickiewicza nie jest za prosta niestety...

InstaStory Oliwii Bieniuk instagram.com@oliwia.bieniuk

Z kolei "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego najwyraźniej przypadła Oliwii do gustu.

InstaStory Oliwii Bieniuk instagram.com@oliwia.bieniuk

Najbardziej entuzjastycznie zareagowała jednak na propozycję erotycznej powieści Blanki Lipińskiej "365 dni" i oznaczyła starszą koleżankę. Nic dziwnego - nie od dziś wiadomo, że rodzina Bieniuków przyjaźni się z autorką.

InstaStory Oliwii Bieniuk instagram.com@oliwia.bieniuk

Blania szybko odpisała córce Bieniuka.

Powiem tak: Wiem, że w minionych latach moja książka pojawiała się w pracach maturalnych... Więc kto wie.

InstaStory Blanki Lipińskiej instagram.com@blanka_lipinska

TVP planuje film o Annie Przybylskiej. Jacek Kurski wyczuwa sukces

Pozostaje nam życzyć powodzenia i wymarzonych lektur na maturze!

Zobacz też: Oliwia Bieniuk skończyła 18 lat i dodaje coraz odważniejsze zdjęcia. Jej tata reaguje