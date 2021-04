"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza schudła osiem kilogramów

Aktualnie możemy oglądać piątą edycję programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tym razem eksperci połączyli w pary Izę i Kamila, Igę i Karola oraz Laurę i Macieja. Widzowie spekulują, komu się udało przetrwać w związku i w większości zgodnie obstawiają przede wszystkim tych pierwszych. Iza i Kamil od początku złapali świetny kontakt, a z odcinka na odcinek stają się sobie coraz bliżsi. Ostatnio te domysły mógł potwierdzić sam uczestnik, który przez nieuwagę dodał selfie, na którym być może znalazł się na to dowód.

Kamil ze "Ślubu" przez przypadek ujawnił, jak potoczyło się jego małżeństwo z Izą

Kamil i Iza najszybciej zdobyli sympatię widzów, podobnie jak Laura i Karol. Widzowie z zainteresowaniem śledzą ich profile na Instagramie, doszukując się znaków, które naprowadziłyby ich na trop tego, czy udało im się pozostać w związkach. Tym razem jednak Iza wywołała poruszenie przez co innego. Dodała zdjęcie, na którym zaprezentowała płaszcz, ale to, co zwróciło uwagę internautów, to znacznie smuklejsza sylwetka niż ta, którą prezentowała w programie. Posypały się komplementy:

Wow, ale różnica. Wcześniej wyglądała pani pięknie, ale teraz to petarda.

Ślicznie pani wygląda.

Ale pięknie Izuś wyglądasz! Strasznie wyszczuplałaś - zachwycają się.

Posypały się więc pytania, a kobieta przyznała, ile udało jej się zrzucić.

Tak, kochane, osiem kilogramów - odpisała fankom.

Nie zdradziła jednak jak na razie, jak jej się to udało. Przez to internauci mają swoje teorie i są pewni, że tak wpłynęła na nią miłość oraz związek z Kamilem, który jest aktywnym człowiekiem.