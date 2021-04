"Rolnik szuka żony" to program, który pomaga ludziom w poszukiwaniu miłości. Dzięki udziałowi w show poznali się m.in. Ania i Grzegorz Bardowscy, Małgosia i Paweł Borysewiczowie oraz Agnieszka i Robert Filochowscy. Fani produkcji do tej pory śledzą losy uczestników, także tych, którzy znaleźli uczucie poza kamerami. Do tej grupy należy Wioletta, która wzięła udział w szóstej edycji show.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie zapomnimy

"Rolnik szuka żony". Wioletta została mamą

Wioletta walczyła o serce Adriana. Ten jednak zainteresował się Iloną i to jej dał szansę. Przez długi czas tworzyli parę, zamieszkali razem, ale niedawno poinformowali, że się rozstali. Za to jego kandydatka, której nie wybrał, znalazła miłość. Często dodaje zdjęcia z partnerem, a w sylwestra poinformowała fanów, że spodziewają się dziecka.

"Rolnik szuka żony". Ilona otwiera szampana i świętuje nowy etap w życiu

Okazuje się, że maluch kilka dni temu pojawił się na świecie. Wioletta dodała jego zdjęcie na Instagramie i zdradziła, jakiej jest płci. Okazuje się, że razem z ukochanym powitali na świecie syna, któremu nadali imię Mateusz.

#nasza #malawielkamilosc ma już cztery dni - napisała dumna mama.

W komentarzach posypały się gratulacje, nie tylko od sympatyków Wioletty, lecz także od uczestników innych edycji programu:

Gratulację i dużo zdrowia - napisała Agnieszka Filochowska.

Gratulacje - dodał Łukasz Sędrowski.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu mamą została koleżanka Wioletty z programu, Natalia, która walczyła o serce Sławomira. Ona także doczekała się syna, któremu nadała imię Jan.

"Rolnik szuka żony". Uczestniczka urodziła dziecko. Pokazała zdjęcie i zdradziła imię

My również gratulujemy i witamy na świecie!