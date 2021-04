Alżbeta Lenska przebywa obecnie z dziećmi na Zanzibarze. Podczas urlopu chętnie dzieli się na Instagramie zdjęciami z podróży. Do jednych z nich należy piękne ujęcie, na którym Lenska zasłania część swojego tułowia słomkowym kapeluszem.

Alżbeta Lenska pozuje topless na Zanzibarze. "Chwilo trwaj"

Lenska do fotografii dodała opis, w którym przyznała, że ciężko jej się będzie rozstać z pięknym Zanzibarem. Zaraz po powrocie do kraju ma zamiar jednak rzucić się w wir pracy - zdradziła, że jest szczególnie podekscytowana nowymi wątkami postaci Patrycji, w którą wciela się w "M jak miłość".

Hello, new week! Oj, ciężko będzie pożegnać się w tym tygodniu z tym pięknym miejscem, ciężko... Na szczęście po powrocie wpadnę od razu w wir pracy i powiem wam, że kolejne przygody Patrycji już mnie tak wciągnęły, kiedy czytałam scenariusze, że wracając do Polski i na plan na pewno nudno nie będzie. Ale póki co - jeszcze chwilkę, ale chwilo trwaj.

Wśród komentarzy czytamy same pozytywne głosy, które zachęcają aktorkę do powrotu do kraju. Niektóre z nich z rozbrajająca szczerością ostrzegają aktorkę o chłodnych temperaturach, jakie pojawiają się podczas tegorocznej wiosny w Polsce:

Ślicznie wyglądasz... Jak zawsze uśmiechnięta. Szybkiego i bezpiecznego powrotu do kraju. Pozdrawiam gorąco.

Zapraszamy, u nas cztery stopnie, a ja przeprosiłam płaszcz zimowy.

Alżbeta jest w związku z Rafałem Cieszyńskim, z którym poznała się w 2005 roku na planie serialu "Anioł Stróż". Para w 2007 roku wzięła ślub w Las Vegas. Mają dwoje dzieci: Zofię i Antoniego.