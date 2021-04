Maja Ostaszewska pokazała na Instagramie zdjęcie z pracy w teatrze. Zaznaczyła, że czeka na moment, w którym widzowie będą mogli oglądać ją na scenie. Póki co liczba osób na widowni jest mocno ograniczona.

Maja Ostaszewska w blondzie

Maja Ostaszewska w 2008 roku dołączyła do Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego i to właśnie stamtąd pochodzi zdjęcie, które udostępniła na swoim profilu. Aktualnie aktorka pracuje przy spektaklu "Króla Kier na wylocie", gdzie gra blondwłosą bohaterkę. Przyznała jednak smutno, że obecnie praca w teatrze nie wygląda tak, jak zawsze. Na przedstawieniach nie ma publiczności, a widzowie mogą ją oglądać wyłącznie online. Ale to nie zmienia faktu, że do występu artyści przygotowują się jak zawsze i grają z pełną charakteryzacją. I właśnie jej efekty można zobaczyć na najnowszym zdjęciu aktorki na Instagramie, na którym widzimy ją w blond włosach i bez makijażu.

Przedziwna figura... Premiera bez widzów... Teatr w czasie pandemii. Ale dotarliśmy do brzegu po roku prawie, bez Zygmunta, choć w pewnym sensie jest tu z nami cały czas...

Ostaszewska zdradziła nieco więcej na temat spektaklu. Sztuka została napisana na podstawie książki Hanny Krall. Jak wynika z opisu Ostaszewskiej, widać, że pisarka znalazła się w gronie osób, które będą miały okazję obejrzeć ją w pierwszej kolejności.

Płynę więc po śladach Izoldy z "Króla Kier na wylocie"... Z nadzieją, że jej nie zawiodę... (...) Dziś na widowni tylko osoby tworzące ten spektakl. Wśród nich... Hanna Krall...

Okazuje się, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spektakl zostanie pokazany we Francji, a następnie, w czerwcu, także w Warszawie.

Jeśli Francja w maju odmrozi teatry, po dzisiejszym wieczorze zagramy pod koniec maja w Clermont Ferrand i potem w Montpellier. Naszych widzów w Warszawie zaprosimy w czerwcu.

Czekacie?

