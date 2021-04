Monika Kozakiewicz z "Love Island" pochwaliła się na Instagramie zmianą koloru włosów. Dotychczas mogliśmy ją oglądać w blondzie albo kolorowych perukach, które zakładała pod wpływem swoich charakteryzatorskich szaleństw. Tym razem metamorfoza jest zupełnie na serio!

REKLAMA

Monika z "Love Island" ścięła włosy na krótko? "Staro"

Monika Kozakiewicz z "Love Island" w innym kolorze włosów

Monika Kozakiewicz była jedną z uczestniczek telewizyjnego show "Love Island". W programie dziewczyna znalazła miłość, czyli Pawła Tyburskiego, z którym jednak rozstała się w atmosferze skandalu, gdy okazało się, że ten ją zdradza. Choć szersze grono mogło ją poznać dopiero w programie, to Monika wśród swoich znajomych ma osoby, które znamy z polskiego show-biznesu od dawna. Zaliczają się do nich chociażby Karolina Gilon czy Marina Łuczenko-Szczęsna.

Zobacz też: Monika z "Love Island" po raz pierwszy na ściance. Kreacja prosta, ale efektowna. Widać, że bawiła się świetnie

Na co dzień Monika jest makijażystką i - jak możemy się domyślać - wizerunek jest dla niej niezwykle ważny. Uwielbia zaskakiwać, występując w odważnych i starannych makijażach, czasem zakłada także pasujące do nich peruki.

Tym razem jednak poddała się metamorfozie i naprawdę zmieniła odcień włosów! To zaskoczenie zważywszy na fakt, że od początku medialnej kariery mogliśmy ją widywać wyłącznie w blondzie. W opisie do zdjęcia zaznaczyła, że za szybko nie powróci do wcześniejszego koloru.

Nie zakładajcie się między sobą, że za kilka tygodni wrócę do blondu guys, bo przegracie majątek. Zmiany są super! Ja czułam się przaśnie. Teraz jestem rasową blondynką - czytamy.

Monika z "Love Island" nie wypowiada się na temat rozstania z Pawłem, ale pokazuje, co robi. Prawidłowo!

Korzystnie?