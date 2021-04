W nocy z 25 na 26 kwietnia odbyła się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. W tym roku wydarzenie wyglądało nieco inaczej niż w poprzednich latach. Najważniejszą zmianą było rozłożenie gali na dwie lokalizacje - w tym roku goście odebrali nagrody na Union Station w Los Angeles, a w Dolby Theatre odbyła się część artystyczna. Została także ograniczona liczba osób.

Oscary 2021. Na gali nikt nie nosił maseczek. Wyjaśniamy, dlaczego

Agnieszka Dygant wystrojona na Oscary

Jak wiadomo, Oscary to wielka gala, na którą trzeba mieć specjalne zaproszenie. W tym roku przez pandemię koronawirusa selekcja gości była jeszcze większa niż dotychczas i znacznie zmniejszono liczbę zaproszonych osób. Na szczęście relację z gali można było obejrzeć przed telewizorem. Tak też zrobiła Agnieszka Dygant. I choć wydarzenie odbywało się w nocy, to aktorka oglądała Oscary nie w piżamie, a w przepięknej kreacji. Postawiła na beżową, tiulową suknię na ramiączkach, której góra była dopasowana, natomiast dół był luźny. Na Instagramie zamieściła dwa zdjęcia, na których zaprezentowała swoją kreację i biżuterię, jaką do niej dobrała.

Oscary. Ja gotowa #oscarsnight - napisała aktorka.

Zdjęcia zamieszczone przez Agnieszkę Dygant zrobiły wrażenie na jej obserwatorach. W komentarzach nie szczędzili aktorce komplementów. Internautom bardzo spodobała się także jej kreacja.

Przepiękna kreacja.

OMG! Piękna ty i cudna suknia.

Cudo!

Klasa, kobiecość i styl. Gala rozdania nagród czeka na panią - czytamy pod zdjęciami aktorki.

Myślicie, że faktycznie w takiej kreacji zasiadła przed telewizorem? Nam coś się zdaje, że aktorka oglądała Oscary w znacznie wygodniejszym stroju, a zdjęcia w sukni wrzuciła w ramach żartu. Być może w tej sukni pozowała do jakiejś sesji zdjęciowej albo pojawiła się w niej na planie filmu czy serialu.

