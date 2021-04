Gościem Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego w "Dzień dobry TVN" były dwie młode wokalistki znane z programu "The Voice of Poland" oraz dziecięcego formatu "The Voice Kids" - Natalia Zastępa i Carla Fernandes. Wykonawczyni radiowego hitu "Za późno" podchodzi w tym roku do matury, dlatego w śniadaniówce pojawił się również Adam Drzewiecki, prowadzący kanał na YouTubie "Matura to bzdura", który zadał licealistkom kilka pytań z zakresu obowiązującej w szkole podstawy programowej. Gwiazdy talent show nie wypadły najlepiej w tym quizie.

REKLAMA

Edyta Górniak odradza Allanowi maturę. "Kawałek papierka"

Natalia Zastępa z "The Voice of Poland" w ogniu maturalnych pytań

Co się składa na trylogię Sienkiewicza? - brzmiało jedno z pytań zadanych Natalii przez Adama Drzewieckiego.

Tegoroczna maturzystka nie potrafiła wprost odpowiedzieć na to pytanie, dlatego posiłkowała się podpowiedziami prowadzących "Dzień dobry TVN". Ostatecznie wybrnęła z kłopotliwej sytuacji i wymieniła wszystkie powieści, które kojarzy z tym autorem.

Ja mogę powiedzieć, co ja znam od Sienkiewicza. Na pewno jest "Potop", "Quo vadis", "Krzyżacy", "W pustyni i w puszczy" - wyliczała przed kamerami.

Nie do końca, ale "Potop" się zgadza - podszeptywali prezenterzy.

"Ogniem i mieczem" i... - kontynuowała niepewnie Zastępa.

Po kilku próbach odgadywania, który z "panów" zapisanych na kartach polskiej literatury jest tym odpowiednim, odpowiedziała poprawnie.

To nie ten pan, o którym myślicie. To ten drugi pan. Ten pan z nazwiska - dopingował Drzewiecki, eliminując "Pana Tadeusza" z wariantów odpowiedzi.

Wołodyjowski - powiedziała z triumfem maturzystka.

W opublikowanym później na Instagramie poście Natalia Zastępa wyznała, że występ w porannym programie TVN był dla niej bardziej stresujący niż nadchodząca prawdziwa matura.

Pośmiali się, potańczyli, pośpiewali...

Gwiazda "The Voice of Poland" ma na szczęście jeszcze kilka dni na to, by powtórzyć sobie materiał niezbędny do zdania egzaminu dojrzałości. Trzymamy kciuki!

Marcela Leszczak wróciła wspomnieniami do narodzin syna. "Coś było nie tak"