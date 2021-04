Małgorzata Rozenek dodała na Instagramie nowe zdjęcie. Tym razem pozuje na tle pałacu i śmieje się, że jest "na budowie". Nawiązała tym samym do doniesień, że razem z Radosławem Majdanem planują postawić swój nowy dom. Choć zakupili działkę w podwarszawskim Konstancinie, to jak na razie prace zostały wstrzymane. Wszystko przez pandemię i opóźnienie w załatwianiu procedur. Małżonkowie zakładają, że dopiero za rok uda im się skompletować wszystkie dokumenty, po czym będą mogli ruszyć z budową.

Rozenek i Majdan muszą się wstrzymać z budową domu. Nie wszystko idzie gładko

Małgorzata Rozenek z zegrakiem wartym fortunę

Małgorzata Rozenek dodała na Instagramie kilka zdjęć zrobionych przed okazałym pałacykiem, znajdującym się w okolicach Warszawy. Internauci podłapali żart prezenterki, która śmiała się, że jest na budowie.

Zobacz wideo Rozenek o mężu

No nareszcie znalazłaś idealne M4 - napisał jeden z nich.

Warto było tak długo szukać - śmiała się.

Jednak oprócz tego uwagę zwraca modna stylizacja Małgorzaty Rozenek. Tym razem postawiła na beżowy płaszcz z nadrukami oraz jasny szalik. Do tego dobrała dżinsy i białą koszulkę. Całość uzupełniły okulary przeciwsłoneczne, białe kowbojki, torebka Diora oraz złoty zegarek. To okazały Rolex, a jego wartość szacowana jest na ok. 70 tysięcy złotych.

Po raz kolejny jej stylizacja wywołała poruszenie, ponieważ nie od dziś wiadomo, że Rozenek uwielbia luksusowe marki. W swojej kolekcji ma m.in. torebki Fendi, wartą od czterech do dziewięciu tysięcy złotych, oraz Chloe za siedem tysięcy. Gwiazda uwielbia także drogie buty, za które jest w stanie także dać mnóstwo pieniędzy. Po ulicach spacerowała np. w botkach Monolith od Prady (pięć tysięcy złotych) oraz w kozakach marki Givenchy za sześć tysięcy złotych.

