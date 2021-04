Re Design. To pierwsza taka współpraca polskiej marki z Genereacją Z

Kim są ludzie z generacji Z? To pierwsze pokolenie, które nie pamięta czasów bez internetu, a korzystanie z dóbr technologi jest dla niego codziennością. Nie znaczy to jednak, że przeniosło się całkowicie do wirtualnego świata. Według raportu Gen Z. "Jak zrozumieć dziś pokolenie jutra" opublikowanego w 2019 roku przez infuture.institute oraz Dentsu, reprezentowane jest przez grupę, dla której kontakty offline są niezwykle ważne, a potrzeba nawiązywania relacji w realnym świecie - kluczowa. Stały dostęp do ogromnej liczby informacji, który nawet dla statystycznego milenialsa bywa przytłaczający, u "zetek" przekłada się na kreatywność i aktywność godną pozazdroszczenia.

RE.DESIGN to zbiór ich upodobań i fascynacji, dzięki którym mogą dostrzec charakter swojego pokolenia, które jest bezkompromisowe, otwarte i śmiałe. Nie ma mowy o ograniczaniu się do jednego stylu czy estetyki, w RE.DESIGN na 2021 zderzają się najróżniejsze nurty: od rękodzieła, przez vintage, streetwear, aż po cottagecore. Motyw przewodni? Autentyczność. Sama kolekcja to dopiero początek szerzej zakrojonych działań. Zebrane zostaną pod specjalnie stworzonym hashtagiem #PolishGenZ zrzeszającym społeczność interesujących przedstawicieli pokolenia Z – marka nie wyklucza włączenia ich w przyszłe akcje specjalne Reserved.

RE. DESIGN. Kolekcja damska

Linia damska sięga do minionych dekad, przywołując takie desenie vintage jak drobną kratkę czy opartowską zebrę, zahaczając o barwne sploty szydełkowe inspirowane robótkami ręcznymi oraz autorskie grafiki. Paleta barw jest radosna, zderzająca odcienie różu i fioletu z różnymi tonami żółci i zieleni, z akcentami mocnej czerwieni, nasyconego błękitu, łamana kremowym beżem i uniwersalną czernią. Sylwetki pozostają blisko ciała, skupiając się na talii lub lekko podnosząc stan. Dominują fasony lekko rozszerzane – trapezowe spódniczki, spodnie dzwony lub dłuższe sukienki o linii A. Nie brakuje elementów sportowych, jak różowy dres z panelami czy dzianinowy komplet z kolarkami.

RE.DESIGN. Kolekcja męska

Męskie sylwetki skupiają się na swobodnym podejściu do streetwearu. Pojawiają się rozwiązania patchworkowe (denimowe spodnie i kurtka), inspiracje stylem vintage (dzianinowa kamizelka z falowanym wzorem, sweter w szerokie pasy), a także przełamana klasyka (trencz w kratkę). Barwy kolekcji są nieco przygaszone; brązom, szarościom czy czerniom towarzyszy przydymiony róż, dżinsowy błękit i graficzne akcenty w postaci nakrapianego deseniu na kardiganie. Mamy też ukłon w stronę trendu malarskiego i sweter z nadrukiem w słoneczniki. Pora roku jest pojęciem względnym – zgodnie przyznają projektanci kolekcji, podsumowując współpracę z pokoleniem Z. Szafa tych ludzi nie dzieli się na lato i zimę: noszą to, na co mają ochotę, nawet gdy pogoda podpowiadałaby zupełnie inne rozwiązanie. Stąd w kolekcji sporo okryć wierzchnich pomyślanych tak, by służyć przez cały rok. Bo generacja Z nie przepada za sezonowością, woli myśleć perspektywicznie.

Więcej zdjęć projektów zobaczycie w naszej galerii.