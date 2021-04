Jessica Mercedes wypoczywa obecnie w Meksyku, co sumiennie relacjonuje obserwatorom na swoim profilu na Instagramie. Blogerka modowa wrzuciła ostatnio do sieci zdjęcie, na którym pozuje naga przy lustrze. Fani nie są przyzwyczajeni do podobnych widoków i nie mogą wyjść z zachwytu nad figurą Mercedes.

Jessica Mercedes wrzuciła odważne zdjęcie

Blogerka postanowiła, jak wiele polskich gwiazd i celebrytów, wypocząć pod słońcem w Meksyku. O ile ostatnie zdjęcia influencerki z jej podróży prezentowały przede wszystkim nowe stylizacje czy zapierające dech w piersiach widoki, o tyle po jakimś czasie Mercedes zdecydowała się zaprezentować swoje opalone meksykańskim słońcem ciało - i to tylko częściowo zasłonięte ręcznikiem. Choć nie przyzwyczaiła swoich obserwatorów do podobnych widoków, to ci nie ukrywali zachwytu nad kondycją fizyczną, w jakiej obecnie jest blogerka. Większość z komentatorów zauważyła i pochwaliła jej znakomicie wysportowaną sylwetkę. Pod postem czytamy:

Piękne, wysportowane ciało, więc można się chwalić.

Ale figura!

Niektórzy z obserwatorów poczuli także motywację do zadbania o własną sylwetkę:

Jezu, muszę schudnąć.

A jeszcze inni podkreślili cudowną energię gwiazdy Instagrama:

Jesteś wspaniała, dzielisz się tak cudowną energią, że nic tylko podziwiać.

Wyglądasz jak milion dolarów, Jessica!

Jessica Mercedes jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Gwiazdę na jej instagramowym profilu obserwuje już prawie milion internautów.