Julia Wieniawa wykorzystuje milionowe instagramowe zasięgi do tego, by systematycznie przekazywać obserwatorkom kilka urodowych trików. Założycielka marki kosmetycznej Jusee dba o swój wygląd i często oddaje się w ręce profesjonalnych stylistów, jednak przywiązuje również wagę do odpowiedniej pielęgnacji skóry. Tym razem zdradziła sekret zdrowej i rozpromienionej cery. Ku uciesze fanek proponowany przez młodą aktorkę "zabieg" może wykonać każda kobieta i to w dodatku bez ponoszenia kosztów.

Pielęgnacyjne rytuały Julii Wieniawy

Julia Wieniawa na jednym z ostatnich InstaStories opowiedziała o swoich pielęgnacyjnych rytuałach. Gwiazda zaprezentowała się na filmiku bez makijażu, bowiem "zabieg", o którym mówiła i którego przebieg pokazała, wykonuje zawsze tuż przed nałożeniem kolorowych kosmetyków. Mowa o masażu, który polega na delikatnym uciskaniu twarzy - policzków, żuchwy oraz czoła.

Przed makijażem zawsze robię sobie krótki self face massage - czytamy na profilu Wieniawy.

Julia dba nie tylko o urodę, ale również o zdrowie. Przez wzgląd na liczne zobowiązania zawodowe w ostatnim czasie potrzebowała dodatkowego zastrzyku witamin, dlatego zdecydowała się na dożylne zażycie specyfików wzmacniających. Zdjęcie z podłączoną kroplówką z pewnością zaniepokoiło fanów gwiazdy, jednak młoda aktorka szybko wyjaśniła, że jest to jedynie działanie profilaktyczne, do którego namawia również internautów.

Od dłuższego czasu staram się bardzo kontrolować swoje zdrowie i dbać o dobre wyniki badań. Właśnie wróciłam od ginekologa, a za parę dni udaje się do endokrynologa. Badania ogólne robię mniej więcej co trzy miesiące. Piszę o tym, bo wiem, jak wiele osób zapomina o tak istotnych sprawach. Pamiętajcie - lepiej zapobiegać, niż leczyć - alarmowała.

