Ewelina Lisowska na Instagramie publikuje nie tylko swoje zdjęcia, ale też przemyślenia. Tym razem piosenkarka zamieściła obszerny wpis, w którym przyznała, że nie zrobiła formy na lato, ale nie zadręcza się tym i zdrowo podchodzi do tematu związanego z dbaniem o sylwetkę.

Lisowska zestawiła ze sobą dwa zdjęcia w . "Ten sam strój, a dwie różne kobiety"

Ewelina Lisowska: Tego zdjęcia miałam nie dodawać!

Ewelina Lisowska pochwaliła się zdjęciem w bikini Gwiazda wygląda obłędnie, ale długo zastanawiała się, czy chwalić się z fanami tym właśnie kadrem.

Tego zdjęcia miałam nie dodawać! Mój brzuch wydaje się być (lub jest) jeszcze większy, niż sądziłam. A może to tylko taki punkt widzenia? Z pewnością zależy on od siedzenia. Czy mam się wstydzić, że nie zrobiłam perfekcyjnej formy na lato? - pytała retorycznie.

Lisowska przyznała, że nie wstydzi się swojego ciała (i słusznie) oraz, że nie żałuje tego, że restrykcyjnie nie trzymała się diety, pozwalając sobie na małe przyjemności.

Ciężko mi zaprzeczyć, że żałuję tych wszystkich pyszności, które spożywałam. Z premedytacją nie wyrobiłam się na sezon plażowy! Okazało się, że jednak świat się nie zawalił - napisała.

Wokalistka apelowała do swoich fanek, by dbały o siebie, zwracały uwagę na dietę i ćwiczyły, ale pamiętały o umiarze i zdroworozsądkowo podchodziły do kwestii związanych ze aktywnym trybem życia.

Nie będziesz szczęśliwa, żyjąc wśród wiecznych restrykcji, nawet jeśli w zamian zyskasz kratę na brzuchu - zaczęła, a później dodała: To nie jest też tak, że chce wam obrzydzić dbanie o formę - dla niektórych to też styl życia. Sama uwielbiam aktywność fizyczną i gorąco do niej zachęcam. Zdrowe nawyki są bardzo kluczowe, żeby tylko nie przegiąć z kolei w drugą stronę - ostrzegała.

Fani komentują

Pod postem Lisowskiej szybko pojawiło się wiele komentarzy. Fani dziękowali wokalistce za ważne słowa.

Ktoś tu ma głowę na karku.

Pięknie wyglądasz i masz absolutną rację.

Dzięki za ważny komentarz - pisali.

