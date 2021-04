Meghan Markle nie była obecna na sobotnim pogrzebie księcia Filipa. Kilka dni wcześniej wydała oświadczenie, z którego wynikało, że ze względów zdrowotnych lekarz odradził jej męczącą podróż w zaawansowanej ciąży. "In Touch" znalazł jednak inny powód nieobecności na uroczystości. Chodzi o księżną Kate.

REKLAMA

Meghan Markle nie pojawi się na pogrzebie nie tylko ze względów zdrowotnych?

Meghan Markle nie była na pogrzebie księcia Filipa przez Kate?

W połowie lutego Meghan Markle poinformowała, że jest w ciąży. Jej poród odbędzie się prawdopodobnie wczesnym latem, a tymczasem Amerykanka razem z księciem przebywają w Kalifornii, gdzie obecnie mieszkają. Książę Harry przybył na pogrzeb dziadka, jednak rzecznik prasowy pary poinformował, że obecny stan jego żony nie pozwala jej na podróż do Wielkiej Brytanii i uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej księcia Filipa. Magazyn "InTouch" poinformował teraz, że powód nieobecności jest jednak inny.

Chodzi o to, że to księżna Kate miała nie zgodzić się na obecność Meghan Markle. Ponieważ w ceremonii mogło uczestniczyć jedynie 30 osób, podobno to właśnie żona księcia Williama przekonywała wszystkich, że na liście nie powinno być dla Meghan miejsca.

Wszyscy bali się ponownej obecności Meghan z powodu zamieszania, jakie wywołała. Księżna Kate zdecydowała się więc na zemstę na szwagierce i przekonywała, że ta nie powinna znaleźć się na liście. Ostatnią rzeczą, jakiej chcieli członkowie rodziny to dodatkowe kłopoty na pogrzebie Filipa. A te z pewnością sprawiałaby Meghan - twierdził informator "InTouch".

Rodzina królewska nie protestowała, bo nikt tak naprawdę nie miał ochoty na obecność Meghan. Nie da się ukryć, że po rezygnacji z obowiązków i głośnym wywiadzie u Oprah Winfrey, atmosfera między nią, księciem Harrym a resztą royalsów jest - delikatnie mówiąc - napięta.

Meghan Markle wysłała wieniec na pogrzeb księcia Filipa. Została skrytykowana

Trudno jednak wierzyć w te doniesienia, które nie mają zapewne wiele wspólnego z prawdą. Meghan jest w ciąży i musi o siebie dbać - to najpewniej jedyny prawdziwy powód jej nieobecności w uroczystości.

Zobacz też: Co powiedział książę Filip po wywiadzie Meghan Markle i Harry'ego? Okazuje się, że przed śmiercią wyraził swoją opinię