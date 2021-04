Joanna Przetakiewicz od lat wspiera kobiety i organizuje dla nich specjalne wyjazdy, podczas których panie mają okazję wysłuchiwać różnych wykładów na temat swoich praw. Gwieździe zależy na tym, by przedstawicielki płci pięknej nie wstydziły się siebie, swoich kompleksów, by były pewne siebie i nie bały się mówić o problemach. Tym razem namawia ich do wyzwolenia ze wstydu.

"Wyzwolona ze wstydu" Joanna Przetakiewicz pozuje topless. Niejedna osoba zaniemówi z wrażenia. "Obłędna"

Joanna Przetakiewicz opublikowała na Instagramie wyjątkowy post. Gwiazda pozuje topless i pisze o wyzwoleniu.

Wyzwolenie ze wstydu. To nasz czwarty krok. Rodzimy się bez wstydu. Nie stworzyła go natura. Wmówili go nam ludzie, którzy chcą mieć nad nami władzę, aby postępować według ich zasad. Aby wstyd doprowadzał nas do poczucia winy. Ile razy słyszałyśmy: A wstydź się! Wstyd mi za ciebie! Co ludzie powiedzą?! Przez każde takie zdanie stajemy się niewolnikami stereotypów i schematów. Lęku, co inni pomyślą. (...) Kobieta wyzwolona daje sobie prawo do własnego zdania, popełniania błędów, podejmowania decyzji, a nawet do porażek - motywowała.

Jak można było się spodziewać, pod postem pojawiło się mnóstwo pięknych słów. Komplementom nie ma końca.

Już się nie wstydzę moich niedoskonałości i to pokazuję! Pani wygląda przepięknie!

Wygląda pani obłędnie. Piękna, elegancka kobieta.

Świetna, kobieca i zmysłowa sesja.

Wstyd okropnie nas blokuje, dobrze, że o tym mówisz, bo nie ma czego się wstydzić!

To nie pierwszy raz, kiedy Joanna zachwyciła fanki. Gwiazda lubi pozować w odważnych kreacjach i pokazywać piękne ciało.

Joanna Przetakiewicz jest założycielką "Ery nowych kobiet". Jak czytamy na stronie internetowej, ruch społeczny ma na celu "inspirowanie kobiet do przemiany osobistej i zawodowej, które mają pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości i akceptacji, trwałych relacji, niezależności finansowej i poczucia szczęścia".