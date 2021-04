Polka na TikToku do złudzenia przypomina Natalię Oreiro: Jak ze "Zbuntowanego anioła"

"Zbuntowany Anioł" z Natalią Oreiro powstał już ponad 20 lat temu. W naszym kraju kilkukrotnie stacje decydowały się na odświeżenie wątków z główną bohaterką, Milagros, którą kojarzy wielu widzów. Teraz doczekaliśmy się polskiego odpowiednika. Jedna z polskich TikTokerek bardzo przypomina urugwajską aktorkę. Sami zobaczcie.

Polska TikTokerka wygląda jak Natalia Oreiro ze "Zbuntowanego Anioła"

Natalia Oreiro znana ze "Zbuntowanego anioła" to nie tylko aktorka, ale także piosenkarka. Większość osób może kojarzyć ją jednak z argentyńskiej telenoweli wyprodukowanej w latach 1998-1999. To właśnie wtedy wcielała się w główną rolę, czyli Milagros. Teraz jedna z polskich TikTokerek pamiętająca zapewne bohaterkę serialu, zdecydowała się nagrać wideo, na którym "śpiewa" piosenkę ze "Zbuntowanego anioła". Co więcej - wygląda bardzo podobnie do zagranicznej aktorki. Tiktok z udziałem Polki możecie obejrzeć tutaj.

Kim jest polska Natalia Oreiro z TikToka?

Polska użytkowniczka TikToka podobna do Natalii Oreiro ze "Zbuntowanego anioła" to rolniczka, niejaka @patinaroli. W opisie na jej profilu możemy przeczytać, że stara się pokazać piękno polskiej wsi, dlatego nagrywa filmiki nawiązujące do codziennych czynności w gospodarstwie rolnym. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek, gdy jedna z fanek napisała jej, że jest bardzo podobna do urugwajskiej artystki.

Być może po tak udanym debiucie w nowej roli na jej koncie na TikToku pojawi się więcej podobnych nagrań.

