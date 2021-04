Deynn z ukochanym Danielem Majewskim wybrali się na wakacje na Dominikanę. Przebywają na gorących plażach już ponad miesiąc, ale mimo to fani są zaskoczeni, że kolor skóry celebrytki tak zmienił się pod wpływem słońca. Sugerują, że robi to specjalnie, a nawet, że jest rasistką.

Deynn walczy z internautami na Instagramie

Deynn od połowy marca przebywa na Dominikanie. To jeden z jej ulubionych wakacyjnych kierunków, ponieważ już co najmniej dwa razy wybrała się w to miejsce. Póki co nie spieszy jej się także z powrotem do Polski, bo spędza tam już piąty tydzień. Widać, że przez ten czas celebrytka zdążyła się opalić i nic w tym dziwnego - średnia temperatura na Dominikanie to 30 stopni.

Internauci jednak nie zwrócili na to uwagi i wyciągnęli swoje wnioski - sugerowali, a nawet oskarżyli ją o rasizm i próbę upodobnienia się do osób czarnoskórych.

Nie uważasz, że to jest brak szacunku do osób ciemnoskórych? Z całym szacunkiem do ciebie, ale to co robisz jest bardzo złe. Biały człowiek maluje się na czarno... Daję unfollow, bo dajesz zły przykład. Zmądrzejesz kiedyś?

Sodówka uderzyła? Nie wiesz, co oznacza czarny człowiek? Niewolnik? Beyonce i Michael Jackson się wybielali, a ty rasistko wstydzisz się swojego koloru skóry, że się opalasz tak, by mieć niepolski kolor skóry?

Gdzie to kocham Polskę? Żałosna jesteś z tym zmienianiem na siłę koloru skóry i promowaniem tego wśród fanów. Nie popieram rasistów - pisali internauci.

Przytoczone wyżej komentarze były wiadomościami od rozwścieczonych "fanów". Celebrytka odniosła się do oskarżeń i nie kryła zaskoczenia.

Każdego dnia staram się zrozumieć ten świat. Toleruję bardzo dużo. Z większością się zgadzam, ale coś takiego jest już dla mnie totalnym nieporozumieniem. Serio? Zostałam nazwana rasistką bo opaliłam się na wakacjach? Czego jutro zabronią? Do czego się przyczepią? Wszystko idzie w złym kierunku, człowiek człowiekowi wilkiem...

Absolutnie się z nią zgadzamy - nie zrobiła nic złego, a niektórzy internauci powinni chyba mieć na uwadze to, że blogerka spędziła na wczasach już kilka tygodni, a temperatura na Dominikanie z pewnością sprawia, że taka opalenizna jest możliwa. Nawet jeśli korzysta z kosmetyków brązujących to wyłącznie jej sprawa.

Choć gwiazdy chętnie podróżują mimo pandemii, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjazdy zagraniczne odradza. "W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne" - czytamy w komunikacie. Więcej informacji znajdziecie na rządowej stronie >>> TUTAJ.