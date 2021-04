Anna Lewandowska chętnie dzieli się z innymi swoim życiem prywatnym. Jest bardzo aktywna na Instagramie i zdradza, jak odnajduje się w roli mamy. Choć nie pokazuje twarzy córek, to jednak Klara i Laura są prawdziwymi gwiazdami na jej profilu. Tym razem podzieliła się z fanami zdjęciem z niedzieli, kiedy to swój czas poświęciła córkom.

Anna Lewandowska spędza czas z córkami

Na ujęciu widzimy, jak we trzy bawią się na kanapie:

Weszły mi na głowę. Nie tak wygląda mama z Instagrama? - napisała trenerka.

W dalszej części wpisu skupiła na tym, jak narodziny córek zmieniły jej podejście do wielu spraw.

To one nauczyły mnie odpuszczać, zwalniać, leniuchować… Uwielbiam takie rodzinne, niespieszne niedziele. Niedziela to dla mnie czas dla rodziny, czas odpoczynku - dodała.

Podkreśliła przy okazji, że "odpoczynek to nie jest marnowanie czasu" i zaapelowała do swoich obserwatorów, by "nie mieli wyrzutów sumienia, gdy ich organizm domaga się regeneracji".

Internautom bardzo się spodobało to, że Anna Lewandowska pokazała takie prywatne ujęcie:

Śliczne dziewczynki i mamusia.

Oj tak, dzieciaczki zmieniają wszystko. Te nasze kochane rozrabiaki.

Jak to powiedział kiedyś jeden pastor - w przypadku dzieci czas jest wartością. Szybko przestajemy być centrum ich świata - piszą.

Lewandowscy starają się jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi, jednak ze względu na aktywny tryb życia i obowiązki zawodowe są zmuszeni korzystać z usług niani. Często mogą także liczyć na pomoc swoich mam, jednak z powodu pandemii ich obecność w Niemczech jest utrudniona.