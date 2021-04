Na instagramowym profilu "Hotelu Paradise" pojawiła się zapowiedź poniedziałkowego odcinka. Wynika z niego, że uczestnicy poznali prawdę na temat relacji Oli i Michała. Ci ukrywali, że się wcześniej znali. Co więcej - istnieją podejrzenia, że byli parą.

"Hotel Paradise". Nowy uczestnik sporo namiesza. Kim jest Michał?

Ola i Michał z "Hotelu Paradise" nakryci przez ekipę

W najnowszych odcinkach "Hotelu Paradise" będzie się działo. Ola i Michał jeszcze przed wejściem do programu zaplanowali, że będą udawać nieznajomych. Dziewczyna była na wyspie od początku, a jej kolega dołączył dopiero teraz, o czym przekonali się już widzowie. Ola mówiła jednak Luizie, że owszem, zna się z Michałem, ale on jest jedynie kolegą jej brata. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty.

W zapowiedzi kolejnego odcinka widać całującą się Olę i Michała i rozmowy innych uczestników, którzy podejrzewają, że ta dwójka wcześniej byli razem i zaplanowali spisek by dojść do finału. We fragmencie nagrania Mariusz i Krzysztof wpadają do pokoju Natalii i Marcina i relacjonują im czego się dowiedzieli.

Ej, słuchajcie, jest akcja że głowa mała. Ola z tym gościem się wcześniej znali, oni byli razem. Ona o tym otwarcie nie mówiła - mówił zaskoczony Krzysztof.

Ten koleś jest byłym Oli, znają się w stu procentach. Całowali się. Więc teraz musimy rozkminić to tak - nie ma Oli, nie ma jego - dodał Mariusz.

"Hotel Paradise". Fani mieli rację! Na wyspę przyleciał znajomy Oli. Czy w końcu znajdzie stałą parę?

Nie wiadomo, co oznaczają słowa Mariusza. Być może reszta ekipy będzie chciała wyeliminować parę, która ukrywała przed nimi swoją znajomość przed programem. Jedno jest pewne - będzie się działo.

