Victoria Beckham w sobotę obchodziła swoje 47. urodziny. Cały weekend był jednak dla niej dosyć intensywny. Najpierw bawiła się na imprezie u boku Kim Kardashian, a później udała się na romantyczny piknik na plaży z mężem, Davidem Beckhamem.

Victoria Beckham świętuje urodziny

Victoria Beckham ma za sobą weekend pełen wrażeń. Najpierw, w piątek, udała się do klubu w Miami. W przeddzień urodzin projektantka była widziana u boku Kim Kardashian, która również zjawiła się na przyjęciu otwierającym sezon w The Goodtime Hotel. Obydwie panie zapozowały na zdjęciu ze znajomymi, Davidem Beckhamem i właścicielami lokalu - Pharellem Williamsem i Davem Grutmanem. Na tej samej imprezie bawili się także m.in. Bad Bunny, Sean Penn, Chris Rock, Vanessa Hudgens i Rick Ross.

Już następnego dnia Victoria świętowała z rodziną swoje urodziny. Z tej okazji mąż przygotował dla niej ognisko na plaży. Zadbał też o to, by w tle grała muzyka. Para popijała wino w romantycznej scenerii.

Dziękuję Ci David za uczynienie moich urodzin tak wyjątkowymi. Bardzo Cię kocham! - podpisała zdjęcie Victoria.

Później obydwoje udali się do domu, gdzie w towarzystwie czwórki dzieci i dziewczyny Brooklyna zajadali tort urodzinowy.

Wszystkiego najlepszego. Kochamy Cię bardzo i zasługujesz na to, by to był najlepszy dzień w życiu. Najlepszej mamie i żonie życzę wszystkiego najlepszego z okazji 47. urodzin (ja swoją drogą nadal mam 45) - napisał żartobliwie David.

Para jest małżeństwem od 22 lat. Trzeba przyznać, że Davidowi mimo to nie brakuje pomysłów na zapewnienie atrakcji żonie.

