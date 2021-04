W lutym Agnieszka Kaczorowska potwierdziła krążące domysły i oficjalnie potwierdziła, że ona i Maciej Pela spodziewają się narodzin kolejnego dziecka. Od tego momentu tancerka często publikuje ciążowe zdjęcia i mówi o swoim stanie. Wygląda na to, że czuje się bardzo dobrze, co też pokazała na najnowszych zdjęciach.

Ciężarna Agnieszka Kaczorowska tańczy z córką

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela po raz pierwszy zostali rodzicami w lipcu 2019 roku. Wówczas na świat przyszła ich córka, Emilia. Aktorka nigdy nie ukrywała, że chciałaby, aby jej córka miała rodzeństwo, bo rodzina jest dla niej najważniejsza i przedkłada ją ponad wszystko.

Kilka miesięcy temu tancerka zdradziła, że jest w drugiej ciąży. W jednym z wywiadów zdradziła, że tym razem chciałaby zostać mamą chłopca, jednak najważniejsze jest dla niej, żeby dziecko było zdrowe. Z czasem poinformowała swoich fanów o płci dziecka i wyznała, że w jej rodzinie pojawi się kolejna dziewczynka.

Choć aktorka jest w zaawansowanej ciąży to nie zwalnia tempa. Wygląda na to, że czuje się świetnie i to na tyle, że wraz z córką urządziły sobie małą potańcówkę w zaciszu własnego domu,

Taneczne szaleństwo uwiecznione na kilku zdjęciach. Emilka chce tańczyć każdego dnia, z nami lub nawet sama... Oglądaliśmy razem Świnkę Peppę i kiedy Emilka zobaczyła, że Peppa też tańczy, to już tańcom tego dnia nie było końca - napisała.

Pod zdjęciem nie zabrakł komentarzy rozczulonych tym widokiem obserwatorów Agnieszki Kaczorowskiej. Niektórzy uważają, że Emilka ewidentnie po mamie ma taniec we krwi.

Córka idzie w ślady mamy.

Zdolniaszka. Po mamusi.

Piękny widok!

Oj widać że rośnie mała tancerka - czytamy.

Myślicie, że faktycznie pójdzie śladem znanej mamy?