Esmeralda Godlewska jakiś czas temu zdecydowała się zrezygnować z Instagrama i skupić się na pisaniu książki, która ma wstrząsnąć światem show-biznesu. W piątek celebrytka nagrała kilkadziesiąt krótkich filmików na InstaStories, w których wymieniała nazwiska polskich gwiazd, które rzekomo miały prostytuować się w Dubaju. Przy okazji również oskarżała własną siostrę o prostytucję, a także opowiadała o ciężkim dzieciństwie. Na nagraniach wyglądała na zagubioną, a w tle można było dojrzeć butelki po alkoholu.

Esmeralda Godlewska opublikowała własny nekrolog

W piątek późnym wieczorem na Instagramie Esmeraldy Godlewskiej pojawił się jej własny nekrolog.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.04.2021r. zmarła w wieku 27 lat. 21 kwietnia Monika obchodziłaby 28 urodziny. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Świeć Panie Nad Jej Duszą [*] Rodzinie zmarłej Moniki składamy serdeczne wyrazy współczucia i modlitewnego wsparcia w dniach żałoby - można przeczytać pod je czarno-białym zdjęciem.

Nekrolog Esmeraldy Godlewskiej wzbudził skrajnie różne emocje wśród komentujących internautów. Część z nich wyśmiała całą sytuację, jednak znalazło się również sporo takich, którzy zauważyli, że Esmeralda ma problemy, a jej zachowanie jest wielkim krzykiem o pomoc i uwagę.

Ludzie, zacznijcie myśleć, co robicie, mówicie i piszecie, bo możecie komuś wyrządzić ogromną krzywdę!

To nie jest śmieszne. Tej kobiecie trzeba pomóc.

Takie zwracanie na siebie uwagi jest formą wołania o pomoc. Dlaczego nikt tego nie słyszy?! Gdzie rodzina?! - pisali internauci.

Siostra Esmerlady, Magdalena Godlewska, zamieściła zdjęcie policjantów, którzy udali się do jej siostry. Potwierdziła też, że Esmeralda żyje.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.