Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa spotykają się od kilku miesięcy. Początkowo nie chwalili się swoją relacją, jednak kiedy paparazzi zaczęli ich śledzić, nie mieli wyboru, musieli się ujawnić. Dziś nie mają oporów, by publikować wspólne zdjęcia i relacjonować, co robią na wakacjach. Ostatnio jednak nie wyjeżdżali nigdzie, a piłkarz dał do zrozumienia, że już tęskni za słońcem. Opis nie jest jednak istotny, uwagę przykuwa pamiątkowe zdjęcie. Jego ukochana pozuje topless.

Jarosław Bieniuk wspomina wakacje z Zuzanną Pactwą. On bez koszulki, ona bez stanika. "Tęsknicie za słońcem?"

Pogoda w Polsce nie rozpieszcza - jest zimno, ponuro i deszczowo. Ubolewa nad tym Jarosław Bieniuk, który na Instagramie wspomina wakacyjne leniuchowanie z ukochaną. Leżą na plaży i pozują do zdjęcia. On bez koszulki, ona bez stanika.

Tęsknicie za słońcem? - dopytywał fanów.

Zuzanna Pactwa, Jarosław Bieniuk screen IG

Związek z Zuzanna Pactwa to druga poważna relacja Jarosława Bieniuk od czasu odejścia Anny Przybylskiej. Wcześniej związany był z Martyną Gliwińską, z którą bywał na festiwalach i brał udział w trójmiejskich wydarzeniach. Z czasem para rozstała się, by na nowo się zejść. Właśnie wtedy celebrytka zaszła w ciążę i dziś jest szczęśliwą mamą rocznego Kazika, który jest z kolei czwartym dzieckiem piłkarza. Choć starsi synowie Bieniuka są nastolatkami, największe zainteresowanie mediów wzbudza ich siostra. Oliwia skończyła w październiku 18 lat i stawia pierwsze kroki w show-biznesie. Marzy o karierze aktorskiej, lecz aktualnie spełnia się w roli fotomodelki.

