Wystarczyło, że Magdalena Kajrowicz udostępniła kilka ujęć z zimowej sesji zdjęciowej, aby internet huczał od plotek o drugiej ciąży żony Sławomira Zapały. Gratulacje od fanów zainspirowały przedstawicieli prasy do rozpowszechniania "informacji" o tym, że rodzina króla rock polo niebawem się powiększy. Kajra odniosła się do doniesień jednego z portali i wymownie skomentowała artykuł o stanie błogosławionym.

REKLAMA

Kajra zaszalała z fryzurą, a Sławomir ją podrywa. Odpowiedziała po mistrzowsku

Kajra dementuje plotki o ciąży

Żona Sławomira udostępniła w mediach społecznościowych post okraszony hashtagiem #niespodzianka. Kajrowicz zawarła w nim cztery zdjęcia, do których pozuje z dużym ciążowym brzuchem w iście zimowej stylizacji. W opisie skierowała użytkowników Instagrama do zamieszczonego w tzw. bio linku, pod którym ukrywa się udostępniony na platformie YouTube utwór Sławomira "Będę z nią". Prawdopodobnie zasugerowała tym, że wspomniana ciążowa "niespodzianka" jest jedynie charakteryzacją do kolejnego teledysku.

Niektórzy internauci uwierzyli jednak, że Kajra spodziewa się drugiego dziecka. Ich gratulacje w komentarzach podsyciły domysły, a sprawą zainteresowały się media. Celebrytka wymownie odniosła się do plotek i na InstaStories udostępniła artykuł portalu radia RMF FM. Wyśmiała jego treść jedną emotikoną.

Kajra i Sławomir Instagram/ @superkajra

Stępień postawił Dodzie przed ślubem warunek. Teraz zdradzają "szokujący sekret"

Wymowna reakcja żony Sławomira powinna ukrócić rozsiewanie plotek. Przypomnijmy, że twórca gatunku muzycznego rock polo i jego ukochana w 2016 roku doczekali się narodzin syna Kordiana, którego wspólnie wychowują.