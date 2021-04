Julia Dybowska, która jest tak zwaną "instamodelką", od kilku lat jest w związku ze starszym od siebie o trzydzieści lat miliarderem z Teheranu, Robertem Tchenguizem. Swego czasu mówiło się, że to właśnie Dybowska rozbiła jego małżeństwo, kiedy to wprowadziła się do domu Tchenguiza, w którym mieszkała jego żona i dzieci. Celebrytka chętnie dzieli się zdjęciami ze wspomnianego londyńskiego apartamentu ukochanego. To właśnie tam miliarder zorganizował jej urodziny.

Luksusowe urodziny Julii Dybowskiej

Julia Dybowska regularnie publikuje zdjęcia na swoim instagramowym profilu. Bardzo dba o to, by wszystko było spójne, dlatego nie ma tam przypadkowych fotek. Celebrytka wrzuca zdjęcia z luksusowych restauracji, ekskluzywnych wakacji, chwali się markowymi ubraniami.

Nie mogło też zabraknąć relacji z trzydziestych urodzin Julii Dybowskiej, które uwieczniła na serii zdjęć. Okazuje się, że nawet w czasie lockdownu można mieć huczne urodziny. Partner celebrytki przygotował dla niej balony, napis z balonów "Happy Birthday", masę słodkości, a także kilka bukietów kwiatów. Dybowska przygotowała się na tę okazję - pojawiła się w różowej sukience i szpilkami w tym samym kolorze. Kobieta idealnie wpasowała się w tę bajkową scenerię.

W komentarzach pod zdjęciami pojawiła się masa urodzinowych życzeń, a Robert Tchenguiz poświęcił nawet wpis swojej partnerce. Dodał ich wspólne zdjęcie. Ona jednak nie pochwaliła się fotką z ukochanym.

Wszystkiego najlepszego, piękna Julio! - napisał.

Zdjęcia z urodzin Julii Dybowskiej zobaczycie w naszej galerii. Jest czego zazdrościć?

