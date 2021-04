Pod koniec marca Zofia Zborowska i Andrzej Wrona ogłosili, że spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka. Wówczas na instagramowych profilach pary pojawiła się ich wspólna fotka, na której aktorka pokazała ciążowe krągłości. Celebrytka nie idzie tropem innych celebrytek i praktycznie nie pokazuje ciążowego brzucha. Wręcz przeciwnie. Opublikowała dawne zdjęcie i powiedziała o swojej wadze.

REKLAMA

Ciężarna Zofia Zborowska na pierwszych zdjęciach paparazzi

Zobacz wideo Zofia Zborowska komentuje wpis internautki na temat jej ciąży

Zofia Zborowska o swojej wadze

Zofię Zborowską wzięło na wspomnienia i opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z dawnej sesji, w której wzięła udział. Aktorka pozowała w topie i dresowych spodniach. Ten strój podkreślił jej sylwetkę. I o tym właśnie postanowiła napisać.

Zborowska wyznała, że ważyła wówczas 72 kilogramy. Przyznała, że stanęła wtedy na wadze, jednak normalnie tego nie robi, bo to wpędza ja w kompleksy. Zamiast tego woli co jakiś czas robić sobie pomiar mięśni, tkanki tłuszczowej i wody w organizmie. Odniosła się też do swojej ciąży. Przyznała, że obecnie waży najwięcej w swoim życiu, ale zupełnie jej to nie przeszkadza.

Miało się kiedyś tę talię. A wiecie co jest najlepsze? Że ważyłam wtedy 72 kilogramy. Wiem, bo z ciekawości weszłam wtedy na wagę, normalnie tego nie robię już od lat, bo wpędzało mnie to w paranoje i notoryczne kompleksy. Raz na jakiś czas robię sobie pomiar mięśni, tkanki tłuszczowej i wody w organizmie i tyle. Obecnie ważę najwięcej w moim życiu (w ciąży u lekarza ważą co miesiąc) i mam na to tak wywalone jak nigdy. Jedyne co to cholernie brakuje mi porządnej aktywności fizycznej, no ale pewnych kwestii nie przeskoczę - napisała.

Tak jak Zosia Zborowska wspomniała we wpisie, na razie musi się wstrzymać z porządną aktywnością fizyczną, ale przecież nie rezygnuje z niej na zawsze. Za kilka miesięcy znów będzie mogła wrócić do ulubionych ćwiczeń.