Kilka miesięcy temu Natalia Siwiec wraz z Mariuszem Raduszewskim i ich córką Mią polecieli do Meksyku, a dokładniej do ukochanego przez celebrytkę Tulum. Po kilkutygodniowym pobycie wrócili do Polski, ale nie na długo. Tuż po świętach Bożego Narodzenia cała rodzina modelki ponownie poleciała w to samo miejsce. Siwiec stale relacjonuje swoje życie z dala od Polski i wygląda na to, że świetnie się tam czuje. Tak jak i jej córka Mia, która w Meksyku nawiązuje nowe przyjaźnie.

Natalia Siwiec o córce, Mii

Z instagramowych relacji Natalii Siwiec można wnioskować, że ona i jej mąż są bardzo towarzyskimi osobami. Niemal każdy wieczór spędzają wśród znajomych. A jak ich córka zaaklimatyzowała się w nowym miejscu? Okazuje się, że dziewczynka również bez większego problemu nawiązuje nowe znajomości i chętnie bawi się z dziećmi, które poznaje podczas pobytu w Tulum.

Mia często bawi się z rodzicami, umie też sama zająć się sobą, ale też wielką radość sprawia jej spędzanie czasu z innymi dziećmi. W najnowszym wpisie modelka zdradziła, że prawie czteroletnia Mia szczególnie zaprzyjaźniła się zwłaszcza z jednym chłopcem, Adamem. Siwiec opublikowała wspólne zdjęcie maluchów i dodała do niego rozczulający opis.

Adaś i Mia. Razem są najsłodsi. To jak się namawiają, by coś zbroić i to jak o sobie mówią - mój przyjaciel. I to jak sobie we wszystkim pomagają, jak rozmawiają sobie na poważnie i robią sobie żarty, jak siebie bronią i się kłócą - napisała Natalia Siwiec.

Kto wie, może to faktycznie będzie przyjaźń na lata?