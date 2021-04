Agnieszka Kaczorowska w lipcu 2019 roku po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawiła się Emilka, której ojcem jest mąż tancerki, Maciej Pela. Dziewczynka stała się oczkiem w głowie mamy, która na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami oraz pokazuje, jak spędza czas z córką. Tym razem zdradziła, jak przygotowuje ją na przyjście na świat siostry - aktorka i jej mąż w styczniu ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o macierzyństwie

Agnieszka Kaczorowska z Emilką. Pokazała jej twarz

Agnieszka siedzi z córką w salonie, na podłodze. Wokół porozrzucane są zdjęcia, które zrobiono, kiedy Emilka była maluchem.

Agnieszka Kaczorowska chwali się ciążowym brzuchem w objęciach męża

W ramach przygotowań na pojawienie się siostrzyczki Emilki dużo rozmawiamy, ale także oglądamy zdjęcia, kiedy to Emi była noworodkiem i niemowlakiem. Zaskakujące jest to, że ona totalnie rozumie, że to ONA sama... i bardzo jej się to oglądanie zdjęć podoba. Ja natomiast się uśmiecham i wzruszam... Tyle już mamy pięknych wspomnień i ten czas leci tak szybko! Przecież Emiśka przed chwilą się urodziła, a już jest taka duża, samodzielna i mądra. No ale mieć te wspomnienia to najwspanialszy CUD świata, za który każdego dnia jestem wdzięczna - napisała Kaczorowska.

Choć zdjęcia są porozrzucane, to możemy dojrzeć, że widać na nich twarz dziewczynki. Tancerka i jej mąż zdecydowali, że nie będą publikować wizerunku córki i jak na razie im się to skutecznie udawało. Teraz jednak widzimy, jak wyglądała Emilka, gdy była malutka. Internauci także to wyłapali i nawiązali do tego w komentarzach:

Emilka była trochę podobna do ciebie, Agnieszko. Bardzo słodkie zdjęcia.

Zdjęcia to bardzo cenna pamiątka. Córeczka śliczna, włoski ma super.

Och, jakie piękne zdjęcia oglądacie - piszą.

Agnieszka Kaczorowska kłóci się z internautką. Poszło o metraż domu aktorki

Agnieszka Kaczorowska w cyklu "Przerwa na kawę" opowiedziała, dlaczego nie chce pokazywać twarzy dziecka. Wszystko po to, by je chronić - aktorka nieraz dostawała groźby w stosunku do córki.

To mi zapaliło lampkę. Ma być przede wszystkim bezpieczna, więc nie chcę, żeby wiedzieli, jak wygląda jej twarzyczka - tłumaczyła.

Wiele gwiazd ma podobne podejście.