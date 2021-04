Po rozwodzie Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego w mediach nie brakowało doniesień, że celebrytka z kimś się spotyka. Nie były to jednak długotrwałe relacje. Teraz jest inaczej. Dominika od stycznia jest w nowym związku. Co jakiś czas zdradza szczegóły tej relacji.

Dominika Tajner o powodach rozstania z Wiśniewskim. "Oddaliliśmy się"

Dominika Tajner o nowym partnerze

Niespełna pół roku temu Dominika Tajner poinformowała swoich obserwatorów, że jej serce znów jest zajęte. Wówczas nie zdradziła wiele szczegółów związku i nie mówiła o partnerze. Z czasem to się zmieniło, a teraz chętnie odpowiada na pytania o życie prywatne. Już jakiś czas temu zdradziła, że jej nowy wybranek to niejaki Demetris - mieszkający na Cyprze biznesmen. Niedawno celebrytka poleciała do swojego partnera, z którym buduje związek na odległość. Wówczas podzieliła się wspólną fotografią, jednak nie pokazała na niej twarzy ukochanego.

Choć nie wiadomo, jak wygląda, to wiadomo, czym się zajmuje i ile ma lat. Tajner opowiedziała o tym w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Okazuje się, że Demetris związany jest z branżą sportową.

Nie ma nic wspólnego z produkcjami. Był na ściance nie raz, ale nie jako producent. Bywał na ściankach z racji zawodu jaki wykonuje. Na pewno bliżej mu do sportu niż do telewizji - wyznała.

Dominika odniosła się także do sporej różnicy wieku, która ich dzieli. Ona ma 42 lata, natomiast jej partner 62.

Jest ode mnie starszy o 20 lat. Ma 62 lata. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Jest dojrzały i spokojny. Do tego bardzo troskliwy. Wnosi w moje życie dużo spokoju. Pod koniec maja będzie w Polsce, to w końcu będę mogła go Wam przedstawić - wyjawiła w rozmowie.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć szczęścia w miłości!

